Папарацци сняли Беллу Торн в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская актриса и певица Белла Торн в откровенном образе посетила показ итальянской марки Diesel в Милане и привлекла внимание папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

© Кадр из фильма «Мера мести», 2022

26-летнюю знаменитость сняли на мероприятии в облегающем бежевом макси-платье упомянутого бренда из прозрачной ткани. При этом предмет гардероба был оформлен швами, которые имитировали косточки бюстгальтера и трусы.

В свою очередь, экс-звезда Disney отказалась от бра, продемонстрировав очертания груди с пирсингом сосков.

В то же время артистка распустила волосы, сделав укладку с эффектом мокрых прядей, а также примерила золотистые босоножки на высоких каблуках и взяла с собой миниатюрную сумку на массивной цепочке.