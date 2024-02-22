Стилист: очки-авиаторы будут в тренде весной-летом 2024 года

Одними из самых трендовых очков весной-летом 2024 года станут прозрачные очки-авиаторы в тонкой оправе. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Анна Скороходова.

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По ее словам, их можно будет сочетать как с романтичными, так и с офисными образами. Кроме того, в моде будут очки с бесцветной оправой с прозрачными или цветными линзами, а также очки в черепаховой оправе.

«Наверное, наиболее трендовая модель из семейства кошачьих – это леопард. Сочетать очки в такой расцветке можно как с ярким образом, так и с монохромным нарядом. Это может быть алое платье, жакет и анималистичная оправа как акцент. Если мы выбираем образ в бежевых оттенках, то очки станут главным его элементом, изюминкой», — добавила стилист.

На пике популярности окажутся и аксессуары геометрической формы — квадратные или прямоугольные. Тем, кто не любит экспериментировать, можно выбрать оправу «кошачий глаз», заключила Скороходова.