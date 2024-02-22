Классика, авиаторы, цветные: тренды защитных очков на весну и лето 2024
Прошедший год был годом аксессуаров, если не сказать больше. Мы увидели любовь к бантам в связи с ростом эстетики, вдохновленной балеринами, и бумом «кокетки» (coquettecore). Повязка на голову — безошибочный путь к изысканному образу, а склонность к вишнево-красным акцентам дала всплески малинового оттенка на сумках, шляпках и ногтях.
«Последний тренд, который перекочевал в 2024 год? Очки. В связи с возрождением образов, вдохновленных библиотекаршей и „офисной сиреной“, неудивительно, что очки — это совершенный мастхэв-аксессуар», — рассказывает стилист Светлана Зяблицева. Итак, что будем носить весной и летом?
Вечная классика
Тут все понятно — любой человек, который сомневается, что ему выбрать, чтобы безошибочно сочеталось с нарядом, смело останавливается на классике. Почти всем идет, сочетается с романтичными платьями и деловыми костюмами.
«Что что может лучше привлечь внимание к взгляду, чем оправа top-bar? Это образ звезды, загадочной и слегка утомленной вниманием публики. Выбирают его, конечно, натуры незаурядные», — говорит стилист.
Яркие очки
Лучше всего подбирать цвет оправы под солирующий оттенок выбранного ансамбля, не забывая о собственном цветотипе.
Авиаторы в ретро-стиле
«Еще один вариант вечно актуальной классики, ставшей даже культовой. Авиаторы обожают знаменитости — посмотрите, как прекрасно эта графичная оправа подходит любому типу лица», — объясняет Светлана.
Оправа «кошачий глаз»
В 2024 году возрождается оправа «кошачий глаз». Благодаря своей элегантности и утонченности, он подходит романтичным и ярким людям. Не удивительно, что этот силуэт снова стал популярным.
Маленькие смешные очки
«Они далеко не всем идут, но делают образ легким, ироничным и забавным. Помните, что нужна определенная смелость, чтобы надеть такие очки — и образ нужно подбирать соответствующий», — предостерегает Светлана.
Технологичные зеркальные очки
Несмотря на то, что в основе этой тенденции лежит эстетика спортивной экипировки, techwear перешагнул границы одежной моды и стал восходящим трендом года. Отражающие, гладкие оправы функциональны, а еще — добавляют игривый штрих к более женственным образам.
Очки Bayonetta
В этом году, после того как «офисные сирены» вошли в моду (дружно вспоминаем образ героини Жизель Бундхен в фильме «Дьявол носит Prada»), очки Bayonetta вновь обрели популярность.
«Медицинские строгие очки в прямоугольной оправе — последняя одержимость знаменитостей, как видно на примере Беллы Хадид. А чтобы защитить глаза от солнца, используем стекла-хамелеоны, которые темнеют при воздействии ультрафиолета», — утверждает Светлана.