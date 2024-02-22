Не только душ и бритье: как мужчинам ухаживать за лицом и телом

Наверняка еще остались люди, которые полагают, что мужчина должен быть слегка симпатичнее обезьяны, но скоро мода на здоровый мужской уход за собой доберется и до самых отсталых слоев населения, мы в этом уверены.

«Вместе с тем, слишком многие мужчины все же не уделяют должного внимания уходу за лицом и телом, считая, что достаточно чистить зубы, принимать душ и пользоваться дезодорантом. В общем, сегодня — лучший день, дорогие мужчины, когда вы наконец-то возьмете под контроль то, как выглядит ваша кожа. И вы скажете нам спасибо лет через 10, глядя на себя в зеркало», — говорит косметолог Ирина Головина.

Почему мужчины должны ежедневно ухаживать за кожей

Здоровая упругая кожа — один из самых простых способов выглядеть на все сто. Достаточно уделять ей несколько минут каждый день, и вы не успеете оглянуться, как почувствуете себя увереннее и привлекательнее. Даже такие простые вещи, как ежедневное умывание и использование увлажняющего крема, дадут отличные результаты. Итак, пошаговая инструкция.

Смывайте грязь и масло с помощью очищающего средства

Как правило, мужская кожа более жирная, чем женская, из-за большего количества сальных желез. Кроме того, эти железы у мужчин обычно крупнее, что приводит к усиленной выработке жира.

«В течение дня на вашу кожу попадают грязь, пыль и копоть. Все это прилипает к лицу и приводит к расширению пор. Добавьте к этому избыток масла и омертвевших клеток, которые естественным образом накапливаются на поверхности эпидермиса, и у вас появится множество причин умываться дважды в день», — рассказывает Ирина. Чаще умываться не стоит, в противном случае вы рискуете слишком сильно пересушить кожу.

Отшелушивание кожи с помощью скраба для лица

Отшелушивание — это процесс удаления омертвевших клеток с кожи. В идеальных условиях кожа сама избавляется от них, но иногда это происходит не полностью (да, мир не идеален!).

«Чтобы правильно отшелушивать кожу, вам нужен скраб для лица. Большинство мужчин считают, что им достаточно использовать эксфолиант один или два раза в неделю. Однако если у вас особенно жирная кожа, то, возможно, вам придется делать это чаще вдвое. Наносить скраб нужно после того, как вы хорошенько умылись — или после парной, когда ваша кожа распарена», — объясняет косметолог. Хорошо подойдут для этого горячие душ или ванна — только не забудьте очистить лицо перед водными процедурами.

Используйте тоник для восстановления баланса уровня pH

Некоторые тонеры помогают увлажнить эпидермис, другие уменьшают поры. Одни тонеры лучше справляются с акне, а другие устраняют жирный блеск. Если вы хотите увлажнить кожу, рекомендуем использовать тонер с витамином С или экстрактом бамбука.

«Если у вас много прыщей или вросших волос, мы рекомендуем использовать тонер с молочной или салициловой кислотой. Для борьбы с темными пятнами ищите такие ингредиенты в составе, как гликолевая кислота или BHA», — предлагает Ирина.

Наносите сыворотку для восполнения питательных веществ

Будьте честны с собой — действительно ли вы выглядите на свой возраст? В силу генетических особенностей некоторые люди начинают стареть быстрее, чем другие.

Мимические морщины и «гусиные лапки» могут заставить вас выглядеть на несколько лет старше, чем вы есть на самом деле, но вы можете обратить процесс старения вспять (в определенной степени) с помощью правильной сыворотки.

«Как и тонер, сыворотки бывают разных типов, предназначенные для решения различных проблем кожи. Если вы имеете дело со старением и мелкими морщинками, то для улучшения внешнего вида кожи лучше всего подойдет сыворотка с ретинолом. При чувствительной коже рекомендуется воздержаться от таких средств и выбирать состав с цинком, алоэ вера и корнем солодки», — говорит Ирина Головина.

Увлажняйте кожу с помощью питательного крема

Увлажняющий крем следует наносить, пока кожа еще влажная. Таким образом средство удерживает влагу.