Певица Кристина Агилера снялась в прозрачном платье

Американская певица Кристина Агилера снялась в откровенном образе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Кристина Агилера позировала в «голом» синем платье из страз. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали вечерний макияж со стрелками.

Газета.Ru

В прошлом году Кристина Агилера резко похудела. Поклонники певицы предположили, что она стала следить за своим здоровьем, правильно питаться и заниматься спортом. Однако нашлись и те, кто заподозрил знаменитость в использовании оземпика — препарата, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа. В Голливуде оземпик пользуется популярностью. Инъекции препарата помогают многим знаменитостям быстро избавиться от лишних килограммов.

Несколько недель назад Кристина Агилера выложила видео в провокационном наряде. Певица позировала в черном корсетном боди и чулках с разрезами по всей длине. Ей сделали укладку с мелкими локонами и вечерний макияж с угольно-черными стрелками.