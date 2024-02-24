«Считаете примету устаревшей?»: Ольга Орлова показала новый образ дочери
Маленькая Аня накануне отметила первый год жизни.
7 февраля дочери маленькой Анечке, дочке Ольги Орловой, исполнился годик. После празднования первой важной даты певица решила последовать традициям, которая гласит: в этом возрасте нужно побрить ребенка налысо, чтобы в будущем были длинные густые волосы. Для первой стрижки Орлова пригласила на дом мастера.
«Решено побрить налысо. Я с Артемом так смело экспериментировала, а вот с дочкой долго думала и решила „почему бы и точно нет“?! Отрастут у нас косы до пола, как думаете? — спросила певица совета у поклонников. — Считаете эту примету устаревшей? Или реально рабочая история?».
Однако в итоге девочку не стали брить насыло. Позже Ольга показала результат: волосы стали короче, но все равно остались. Примечательно, что поклонники большинством согласились с Орловой, что бритье налысо и густота волос в будущем никак не связаны, и что примета явно устарела.