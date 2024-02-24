Ольга Орлова показала новый образ дочери

«Решено побрить налысо. Я с Артемом так смело экспериментировала, а вот с дочкой долго думала и решила „почему бы и точно нет“?! Отрастут у нас косы до пола, как думаете? — спросила певица совета у поклонников. — Считаете эту примету устаревшей? Или реально рабочая история?».