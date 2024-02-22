Тренд на многослойность: как не переборщить с количеством вещей в одном образе
Как и в случае с oversize, создание многослойного образа требует особой подготовки. Мы поговорили со стилистом Анастасией Мухиной, которая рассказала об основных правилах сбора многослойного «лука».
Не больше 4-х вещей
Наверное, это самый главный момент. Анастасия:
«Вообще, я рекомендую остановиться только на 3-х вещах, но если очень хочется, добавьте максимум еще одну».
Естественно, речь идет только о верхе или низе. Каждая зона может «выдержать» ограниченное количество вещей, в противном случае людям будет казаться, что вы собрали не трендовый «лук», а просто надели все самое лучшее сразу.
Только не в длину!
Стилист предупреждает — многослойность может быть горизонтальной и вертикальной. Ваша задача избегать вертикальной. Анастасия:
«Если вы будете наслаивать вертикально, вещи будут выглядывать друг из-под друга, такой образ смотрится очень неаккуратно. А вот одежда одной длины будет вполне уместна».
Учитываем свои сильные стороны
Аккуратнее с многослойностью, если вы не можете похвастаться размером S. Наш эксперт рекомендует выделить свои достоинства и подчеркивать именно их. «Сейчас актуально оставлять открытые участки тела, так вы избежите перегруза в образе. У вас красивые запястья или щиколотки? Откройте их», — советует Анастасия. Даже если не хотите оголяться, просто подчеркните разными слоями самые выдающиеся части вашей фигуры.