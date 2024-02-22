Тренд на многослойность: как не переборщить с количеством вещей в одном образе

Как и в случае с oversize, создание многослойного образа требует особой подготовки. Мы поговорили со стилистом Анастасией Мухиной, которая рассказала об основных правилах сбора многослойного «лука».

Не больше 4-х вещей

Наверное, это самый главный момент. Анастасия:

«Вообще, я рекомендую остановиться только на 3-х вещах, но если очень хочется, добавьте максимум еще одну».

Естественно, речь идет только о верхе или низе. Каждая зона может «выдержать» ограниченное количество вещей, в противном случае людям будет казаться, что вы собрали не трендовый «лук», а просто надели все самое лучшее сразу.

Только не в длину!

Стилист предупреждает — многослойность может быть горизонтальной и вертикальной. Ваша задача избегать вертикальной. Анастасия:

«Если вы будете наслаивать вертикально, вещи будут выглядывать друг из-под друга, такой образ смотрится очень неаккуратно. А вот одежда одной длины будет вполне уместна».

Учитываем свои сильные стороны