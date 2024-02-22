Тоуты, клатчи и другие трендовые сумки весны 2024, которые вам нужны
Весной хочется обновить все, в том числе «освежить» коллекцию сумок. Стилист Вероника Павлова рассказала WomanНit, какие модели будут актуальными весь теплый сезон.
Сумки с карманами
Согласитесь, лишний карман никогда не помешает, особенно если планируешь брать много вещей.
«Мягкие сумки с карманами будут просто спасением в поездках и просто для офиса, когда приходится брать с собой кучу мелочей», — комментирует стилист.
Теперь ключи, очки и флешки не потеряются в бездне основного отдела сумки.
Большие размеры
Объемные сумки снова врываются в топы. Удобно и невероятно стильно. Причем наш эксперт рекомендует не зацикливаться на одной модели и рассматривать то, что вам ближе по стилю. Вероника:
«Хобо, шоперы, большие тоуты — сморите, что больше вписывается в ваш повседневный стиль».
Клатчи
Вечерний выход будет провален, если вы не подберете клатч, а весной 2024 они снова становятся актуальным аксессуаром. Вероника:
«Особенно „свежо“ смотрится образ с клатчем без ремешка. Носите его в руках, а для этого присмотрите мягкую и не слишком громоздкую модель».
Кросс-боди
Жесткие кросс-боди могут стать повседневной альтернативой объемных сумок, когда вы просто выбираетесь на прогулку и не хотите брать много вещей. Вероника:
«Избегайте цепочек и различных металлических декоративных элементов — это уже скучно и избито. Классика в пастельных и нюдовых цветах, например, мятном, молочном, светло-коричневом прекрасно впишутся в весенний 'лук», — поясняет наш эксперт.