Тоуты, клатчи и другие трендовые сумки весны 2024, которые вам нужны

Весной хочется обновить все, в том числе «освежить» коллекцию сумок. Стилист Вероника Павлова рассказала WomanНit, какие модели будут актуальными весь теплый сезон.

Сумки с карманами

Согласитесь, лишний карман никогда не помешает, особенно если планируешь брать много вещей.

«Мягкие сумки с карманами будут просто спасением в поездках и просто для офиса, когда приходится брать с собой кучу мелочей», — комментирует стилист.

Теперь ключи, очки и флешки не потеряются в бездне основного отдела сумки.

Большие размеры

Объемные сумки снова врываются в топы. Удобно и невероятно стильно. Причем наш эксперт рекомендует не зацикливаться на одной модели и рассматривать то, что вам ближе по стилю. Вероника:

«Хобо, шоперы, большие тоуты — сморите, что больше вписывается в ваш повседневный стиль».

Клатчи

Вечерний выход будет провален, если вы не подберете клатч, а весной 2024 они снова становятся актуальным аксессуаром. Вероника:

«Особенно „свежо“ смотрится образ с клатчем без ремешка. Носите его в руках, а для этого присмотрите мягкую и не слишком громоздкую модель».

Кросс-боди

Жесткие кросс-боди могут стать повседневной альтернативой объемных сумок, когда вы просто выбираетесь на прогулку и не хотите брать много вещей. Вероника: