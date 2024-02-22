Добавит яркости: назван самый трендовый цвет весны

На смену серым пейзажам и таким же невзарным зимним пуховикам скоро придет весна, а с ней — и краски жизни. Не зря главным трендом этого сезона назвали неоновый зеленый цвет — он выделит из толпы и зарядит яркими эмоциями. Журнал «Клео.ру» собрал несколько образов с этим оттенком, чтобы сориентировать вас, как и с чем носить неон этой весной.

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Первый кандидат на пополнение в вашем шкафу — зеленый неоновый джемпер. Он прекрасно сочетается с большинством вещей из гардероба. Образ с джинсами и джемпером советуют дополнить лаковыми ботинками.

Для тех, кто посмелее, предлагается выбрать пальто этого оттенка. Максимально стильным будет его сочетание с серым, черным. коричневым и бежевым трикотажем.