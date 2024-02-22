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Стилист назвал россиянам самую неподходящую для свидания на 23 Февраля одежду

Стилист Исмаил Сафиулов назвал россиянам самую неподходящую для свидания на 23 Февраля одежду.

Стилист назвал россиянам самую неподходящую для свидания на 23 Февраля одежду
© Lenta.ru

Соответствующий комментарий публикует портал «Внимание, новости!»

В первую очередь эксперт призвал отложить любимые джинсы и предпочесть им классические брюки и рубашку. Помимо этого, по словам специалиста, худи станет не лучшим вариантом для упомянутого повода.

Вдобавок Сафиулов посоветовал оставить для другого повода рваный свитер.

«Все-таки это свидание, второй половине хочется видеть вас свежим, чтобы не возникало желание заштопать дырку на свитере. Такие кофты были в моде, но сейчас это уже антитренд», — подчеркнул он.

В заключение собеседник издания порекомендовал отказаться от коротких штанов.

«Мы говорим про свидание, а короткие брюки намекают, что вы еще не готовы к серьезным отношениям», — подытожил Сафиулов.

Ранее в феврале россиянкам назвали подходящую для подарка мужчинам на 23 Февраля одежду. По словам специалистки, на данный праздник можно преподнести интересующемуся трендами избраннику толстовку или свитер любимого бренда.

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