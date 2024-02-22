Шесть главных мужских стилей и критерии выбора своего

От классики до винтажа — здесь точно найдётся то, что подойдёт именно вам.

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Мужская мода, как и женская, предлагает бесчисленное количество стилей. Они помогают отразить индивидуальность и характер каждого человека. Изысканный костюм может подчеркнуть серьёзность и решительность, а стильный casual-образ — лёгкость и непринуждённость.

Современный мужчина не должен ограничиваться рамками традиций. Он может использовать различные модные течения как базу для творческих экспериментов. В этом разнообразии стилей каждый найдёт нечто своё, что будет отражать его внутренний мир и подчёркивать индивидуальность.

Сегодня одежда становится мощным инструментом для коммуникации. Образ мужчины позволяет ему выразить характер, настроение и даже жизненную философию. По этой причине нужно уметь находить подходящий стиль. Он позволит вам чувствовать себя уверенно и комфортно. Это, в свою очередь, отразится на вашей осанке, походке или даже манере общения.

Ваше внутреннее удовлетворение будет считываться внешне. А образ ещё больше подчеркнёт уникальность. Но как же выбрать свой стиль? Разбираемся вместе с эксепертом.

«Выбор стиля в одежде — это не просто вопрос вкуса, но и возможность подчеркнуть свою уникальность. Важно выбрать то, что будет подходить вашему ритму жизни и вселять уверенность. Рассказываю, какие основные мужские стили выделяют на данный момент и как среди них найти свой».

Классический стиль

Классика всегда в моде. Этот стиль подразумевает элегантность, строгий силуэт и приверженность традиционным взглядам на мужской гардероб. Если ваша жизнь наполнена деловыми встречами и корпоративными мероприятиями, а в офисе есть строгий дресс-код, классика — ваш выбор. Для этого стиля характерны чёрные, синие и серые костюмы, белые и светло-голубые рубашки, галстуки.

Дополнить образ можно лоферами, классическими ботинками, а ещё — белыми или чёрными кедами. В качестве аксессуаров подойдут запонки из драгоценных металлов или с интересными деталями, а также светлый платок в нагрудном кармане пиджака.

Хороший пример стильной интерпретации классики — выход Остина Батлера на красной ковровой дорожке премии «Оскар»-2023. Классические лакированные туфли, полуприлегающие брюки, белая рубашка, двубортный пиджак с атласным акцентом на отворотах и бабочка — идеальное сочетание как для торжественного мероприятия, так и для строгого дресс-кода в офисе.

Элегантный стиль

Это разновидность делового стиля, который по-другому называют британским. Он ещё строже в своих проявлениях и отличается более сдержанными, изысканными и даже немного старомодными элементами одежды. Прямые линии, полуприталенный крой и консервативность в выборе тканей, цветов и фасонов.

Для элегантного стиля характерны твидовые костюмы, монохромные или с неброским мелким принтом-клеткой, однотонные рубашки, удлинённые пальто.

Добавить шарма помогут аксессуары. Например, лаконичные галстуки, кепи, зонт-трость, портфель. В этом стиле преобладают бежевый цвет, оттенки серого, коричневого и зелёного. Особенно хорошо такая одежда смотрится на высоких мужчинах атлетичного телосложения. Британский стиль должен подчёркивать фигуру, но быть комфортным.

Самый яркий пример одежды этого течения можно увидеть в сериале «Острые козырьки». Участники одноимённой банды, как и главный герой, носили костюмы-тройки. Чаще всего – однотонные, но были и варианты с акцентным жилетом. У персонажей также можно заметить грубые кожаные ботинки и пальто с отворотами, а в качестве аксессуаров — цепи для карманных часов и зажимы для галстуков.

Спортивный стиль

Спортивный стиль характерен для активных и энергичных мужчин. Здесь в приоритете удобство и комфорт. В гардеробе мужчины с таким стилем должны быть: футболки, спортивные костюмы, джоггеры, толстовки, кроссовки и кеды. Также нужны ветровки с водоотталкивающим покрытием. Они отлично подходят для прохладного летнего вечера. Также будут уместны свитшоты и худи. Их можно носить как на тренировку, так и в кафе.

Почти вся одежда этого стиля сделана из трикотажа, который обеспечивает свободу движения и позволяет коже дышать. Из аксессуаров безоговорочно подходят рюкзаки и спортивные сумки — массивные или минималистичные, яркие или в сдержанных тонах. Уместны будут также шапки, кепки, цепи и наручные часы.

Брать пример удачных решений в спортивном стиле можно с актёра Никиты Волкова. Комфортные и современные образы гармонично подчёркивают его харизматичность и уверенность в себе. Чёрные спортивные брюки с лампасами и свитшот с акцентным принтом в сочетании с однотонными кроссовками или футболка, кепка, джоггеры и массивные кроссовки с цветными вставками — у актёра точно можно поучиться, как комбинировать одежду.

Business-casual стиль

Business-casual представляет собой идеальное сочетание формальности и расслабленности. Главные его черты — сдержанность и универсальность. Business-casual позволяет выглядеть стильно как в офисе, так и в повседневной жизни. Преобладают в гардеробе базовые цвета: чёрный, серый, белый и синий. Они уместны в любой ситуации.

Стиль даёт возможность экспериментировать с комбинациями: джинсы с пиджаком, водолазка с костюмными брюками, рубашка под пуловер. Пробуйте необычные сочетания спортивных и деловых элементов. Вы точно найдёте что-то себе по душе. Также хорошо этот стиль сочетается с лёгкой небритостью.

Актуальны для business-casual также чиносы, блейзер, джемпер и свитер. В таких аутфитах можно выбирать одежду с нестрогими линиями и более свободными фасонами. А вот в вопросе обуви лучше присмотреться к классическим вариантам: дерби, лоферы, челси или оксфорды.

Чтобы вдохновиться на создание образа в таком стиле, можно понаблюдать за выходами актёра Александра Петрова. Даже на премьеры своих фильмов он зачастую предпочитает надевать удобные и практичные комплекты. Простота и качество — главные принципы его гардероба. Даже обычные джинсы с ботинками выглядят уместно и органично на предпремьерном показе фильма. Александр сочетает их с чёрным полуприталенным пиджаком и футболкой такого же цвета.

Стритстайл

Стритстайл — это олицетворение уличной моды и молодёжных течений. Мужчина может выражать дух бунтарства и своей индивидуальности через яркие и динамичные образы. В этом стиле вещи легко сочетать между собой. Нужно лишь менять образы с помощью нескольких деталей, а сама одежда ощущается комфортно в любой ситуации.

Стритстайл может быть и более сдержанным — без кричащих принтов и нестандартных вещей. Но не стоит бояться добавлять яркие цвета или интересные детали. Они лишь усиливают эффект такого лука и добавляют ему свежести. Джинсы, свитера, свитшоты, кроссовки, спортивный рюкзак, бомбер — базовый набор уличного стиля.

Позаимствовать идеи ярких и смелых образов можно у Джареда Лето. Актёр не боится комбинировать самые разные вещи и выделяться из толпы. Например, он появлялся на улицах в джоггерах с принтом и худи, а также в брюках прямого кроя с лампасами, футболке, бомбере и слипонах в клетку. Это отличные варианты для неординарного и динамичного аутфита. А ещё звезда нередко добавляет к лукам контрастные высокие носки, джинсовку поверх толстовки или цветную рубашку.

Винтажный стиль

Винтаж в моде — это погружение в атмосферу прошлых десятилетий, где каждое течение стиля оставило свой след. Для него характерно использование разных элементов мужского гардероба, фасонов, тканей и принтов, с помощью которых можно повторить образы ушедших эпох.

Это современная одежда, которая создаёт отсылки к прошлому веку и выглядит так, будто вы вышли из машины времени. Например, в 1920-е были популярны ботинки-оксфорды и зауженный низ, а в 1960-е — цветные рубашки, тонкие галстуки и пиджаки, отличающиеся по цвету от брюк.

Винтажный стиль охватывает широкий временной промежуток, который был насыщен разными модными течениями. Чтобы вдохновиться «старыми» образами, лучше ориентироваться на фильмы того времени, к которому вы хотите сделать отсылку.

Для аутфитов в стиле 60-х можно посмотреть фильм «Буллит». Главный герой в пиджаке из твида поверх насыщенно-синей водолазки или в рубашке и кардигане крупной вязки подскажет вам свежие идеи. А для повторения лука 80-х пересмотрите «Грязные танцы», которые принесли в массы обилие джинсовой одежды, белые рубашки и светлые кеды. Также можно вдохновиться и фильмом «Назад в будущее», который сделал популярным бомбер.

Покупка и комбинирование элементов

В первую очередь стоит обратить внимание на базовые элементы одежды. Они немного различаются по стилю, но есть в любом модном течении. Например, к таким элементам могут относиться джинсы стандартного прямого фасона, футболки свободного кроя нейтральных цветов, поло, белая рубашка, кардиган и оверсайз-пиджак.

Их легко комбинировать. Они создают отличный фундамент для лука на любой случай жизни. Акцентные и яркие вещи, а также специфическую одежду конкретного стиля лучше добавлять в нейтральные образы, чтобы сделать их глубже и интереснее.

Но будьте осторожны. Неважно, хотите вы надеть толстовку с крупным принтом или необычный галстук — убедитесь, что акцентных предметов в стиле не больше двух. Иначе вы рискуете выглядеть скорее комично, чем стильно.

Многослойность — главный помощник удачного сочетания одежды. Футболка, низ которой выглядывает из-под худи, ворот рубашки, торчащий из-под свитшота — всё это поможет создать стильный и интересный лук, добавит ему глубины, деталей. Также красиво будет выглядеть комбинация футболки, расстёгнутой рубашки и джинсовки.

Даже простые образы можно интересно обыграть и стилизовать, используя аксессуары и украшения. Например, для спортивного аутфита можно добавить рюкзак и кроссовки, для винтажного — пиджак в стиле 60-х, а для уличного — кастомизированный бомбер.

Как выбрать свой стиль?

Иногда определиться с выбором стиля бывает непросто, но есть несколько советов, которые помогут вам лучше разобраться в себе и своём гардеробе.

1. Оцените своё телосложение и тип фигуры

Прежде чем приступать к покупке, важно понять, какие есть недостатки и достоинства у вашей фигуры. От этого может зависеть выбор как модного направления, так и самих элементов гардероба.

Например, стройным подойдут чуть приталенные пиджаки или футболки классического кроя. А вот мужчинам с объёмами лучше выбирать более свободные вещи.

Если у вас широкие бёдра, стоит присмотреться к брюкам с высокой посадкой и удлинённым жакетам. Узкие плечи можно скорректировать моделями с подкладкой или свитерами со спущенной линией.

2. Проанализируйте свой образ жизни

Ваш образ жизни также оказывает влияние на выбор стиля. Когда мужчина бо́льшую часть времени бывает в офисе со строгим дресс-кодом, а свободное время любит проводить дома с семьёй, то спортивный образ ему не подойдёт. Если же он часами находится в фитнес-клубе, а на выходных выбирается на активный отдых, то десяток деловых костюмов будет висеть в шкафу без дела.

Важно подчеркнуть, что выбор одежды должен соответствовать повседневным потребностям и отражать ваш образ жизни. Грамотный подход к подбору стиля позволит вам не только чувствовать себя комфортно в любой ситуации, но и отражать свою личность в каждой детали вашего стиля.

3. Изучите свой гардероб

Необязательно собирать образы выбранного стиля с нуля. Начать можно с оценки того, что уже есть в гардеробе, как часто используется каждая вещь и насколько в ней комфортно в разных ситуациях. Так вы поймёте, что вам ближе и хочется ли перемен. Может оказаться, что ваш стиль уже сформирован. В такой ситуации нужно подумать, как можно интересно сочетать элементы одежды между собой. А ещё этот шаг позволит вам увидеть, чего в ваших аутфитах не хватает. Искать нужные вещи и собирать луки станет гораздо легче.

4. Собирайте референсы

Если для вас сложно определиться со стилем, то отличной практикой будет изучение модных сайтов и соцсетей стилистов. Ещё можно присмотреться к людям с разными вкусами в одежде. Понаблюдайте, какой образ жизни они ведут и какую одежду носят. Это поможет вам лучше понять особенности каждого модного течения и найти то, что вам нравится и подходит.

Перед походом в магазин можно составить подборку с образами, на которые хочется ориентироваться. Так вы будете увереннее себя чувствовать на шопинге и с большей вероятностью купите вещи, которые сочетаются между собой и гармонично вписываются в ваш стиль жизни.

5. Не бойтесь экспериментировать

Можно не останавливаться на одном течении и выбрать, например, два, которые вам откликаются. В один день вы можете разграничивать стили, следуя принципам и традициям конкретного направления. А в другой — комбинировать элементы разных модных течений. Например, спортивного и классического стиля или стритстайл и смарт-кэжуал. Так вы опытным путём создадите образы, которые будут отражать вашу личность. Смело примеряйте разные веяния и ищите то, что каждый день будет укреплять вашу уверенность.

Помните, что как ваши вкусы, так и модные тенденции могут подвергаться изменениям. Не бойтесь избавляться от вещей, которые перестали вас вдохновлять. Лучше открыто принимайте свежие модные тенденции. Покупка новых элементов мужского гардероба создаст ощущение обновления и комфорта.

Современная мода предоставляет огромное пространство для идей. Стили мужской одежды бывают разнообразными. От классики до стритстайла – выбор модного течения огромен. Это позволяет каждому человеку найти способ самовыражения, подходящий именно ему.

Важно помнить, что стиль — не просто одежда, но и способ заявить миру о себе. В конце концов, ваш образ — это визитная карточка, которая представляет вас ещё до того, как начинаете говорить вы.

В процессе выбора своего стиля не забывайте о важности комфорта. Именно в удобстве вы найдёте истинное удовлетворение от того, что носите. Независимо от того, предпочитаете ли вы строгие костюмы, динамичные образы или комбинацию нескольких течений. Самое главное – оставаться верным себе.