Fendi подружил асимметричный пошив и японские мотивы в новой коллекции FW24

В первый день Недели моды в Милане Ким Джонс представил свою изысканную коллекцию осень-зима 2024 для Fendi. Знаменитый британский дизайнер занял своё традиционное миланское помещение, задрапировав его изысканными шёлковыми занавесями с театральным флёром. Звуки барабанов возвестили о начале шоу, в котором было 53 ярких образа женской одежды, основанных на асимметричном пошиве.

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Коллекция началась с платья-блейзера с округлой линией бедра и плеч и разрезом. За ним последовала версия с брюками, сопровождаемая кожаной версией культовой сумки-багета Fendi. Костюмы с воротником-стойкой дополнялись вязаными рукавами и рельефными слоями. В качестве аксессуаров модельер использовал массивные цени и особым образом затонированные матовые солнцезащитные очки.