Популярная в 70-х модель пиджаков вновь стала трендом

Популярная в 1970-х годах модель пиджаков вновь стала трендом. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

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Актуальными стали жакеты из вельвета и бархата. По словам фэшн-редакторов, бархат долгое время считался устаревшим, однако смог вернуться на подиумы. Например, он появился в новых коллекциях брендов Dries Van Noten и Tommy Hilfiger.

Кроме того, указанные предметы гардероба привлекли внимание многих звезд. Так, британская певица Рита Ора создала ретрообраз, примерив черный приталенный пиджак из вельвета и аналогичные брюки клеш.

Американская модель Хейли Бибер сочетала подобный коричневый блейзер с базовой белой футболкой и широкими джинсами. В свою очередь, манекенщица Кайя Гербер добавила к жакету черный топ, прямые брюки из денима и кеды марки Converse.