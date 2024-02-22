Мексиканский салон красоты прославился благодаря своему плохому макияжу

Салон красоты в Мексике прославился в соцсетях благодаря своему «ужасному», по мнению людей, макияжу, пишет Oddity Central.

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Ролики с работами мастеров салона часто публикуются в социальных сетях заведения. Видео набирают большое количество просмотров, но причина этому — «ужасный» макияж на женщинах, считают зрители.

«Макияж для подписания развода», — шутят люди.

Несмотря на критику, работники салона красоты, суд по всему, не переживают по этому поводу и продолжают привлекать аудиторию своими макияжами. Всего у заведения около 400 тысяч подписчиков в соцсетях со всего мира.