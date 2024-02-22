Врач рассказала, как острая еда и алкоголь убивают красоту лица

Иногда после горячей или острой еды, либо алкоголя краснеет лицо. Как правило, явление носит временный характер и быстро проходит. Но бывает, что красные участки не проходят, а начинают чесаться и вызывать дискомфорт. Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева объяснила, как называется хроническое явление и можно ли его вылечить.

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Стойкое покраснение с зудом и дискомфортом называется розацеа – это хроническая дерматологическая патология, выражающаяся в покраснениях и красноватой сыпи на коже лица.

«К сожалению, розацеа стала более распространенным заболеванием на сегодняшний день по причине того, что мы до конца не знаем, почему возникает этот так называемый ангионевроз кожи», – объяснила врач.

Появление заболевания во многом связано с работой желудка. Прием пищи вызывает обильный приток крови к сосудам лица, пояснила дерматолог.

Наличие проблем с ЖКТ вроде гастрита только усугубляет ситуацию. Скорогудаева заметила, что решение проблем с желудком облегчает течение розацеа или вызывает ремиссию.

Ангионевроз может быть вызван с наличием стресса в жизни человека, а также зависит от количества и качества сна. Длительное нахождение на солнце также провоцирует появление заболевания.

«Если уж заболели, то не едим пищу горячее 50 градусов, жидкостей это тоже касается. Убираем все специи. Исключаем алкоголь, пытаемся лечить эмоциональную компоненту, закрываемся от солнца», – отмечает дерматолог.

Скорогудаева добавила, что лечить недуг крайне сложно, а вылечить полностью – невозможно, только достигнуть стойкой ремиссии, передает «Общественная служба новостей».