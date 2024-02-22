Супермодель Паулина Поризкова опубликовала фото топлес

«Собираясь на операцию, я не могла не думать о шрамах. Те, что у меня есть, я принимаю, но у меня не было желания делать новые. Во время нашего отпуска я прощалась с гладкой кожей на бедрах, даже чувствуя себя виноватой за тщеславие», — рассказывала модель.

Паулина Поризкова была замужем один раз. В 1989 году супермодель вышла замуж за лидера группы The Cars Рика Окасека. В 1993 году у пары родился сын Джонатан Рейвен, а в 1998-м на свет появился Оливер Орион. В 2018 году стало известно о том, что супруги уже год не живут вместе. В начале мая 2023 года супермодель рассекретила роман с телесценаристом. Поризкова представила Гринштейна в социальных сетях и призналась, что встречается с ним уже больше трех месяцев.