Стилистка перечислила россиянкам главные тренды в нижнем белье в 2024 году
Стилист Камилла Шигабутдинова перечислила россиянкам главные тренды в нижнем белье в 2024 году. Соответствующий материал публикует портал «Внимание, новости!».
По словам специалистки, в текущем году особенно актуальными стали комбинации и пеньюары. Помимо этого, эксперт рекомендовала присмотреться к кружевным и полупрозрачным боди, которые можно приспособить и для повседневного гардероба.
Среди прочего, Шигабутдинова посоветовала носить корсеты, которые долгое время остаются в тренде и внедряются в состав вечерних образов, и корсажи.
«Корсаж — это декоративный элемент, который подчеркнет достоинства фигуры, сделает ваш подарок еще более соблазнительным и привлекательным. Этот элемент можно добавить как к кружевному белью, так и к классическому», — рассказала собеседница издания.
В заключение стилистка обратила внимание на кружевное белье, уточнив, что особой популярностью пользуется леопардовый принт.
«Бюстгальтер-бюстье — это настоящее оружие женщины, благодаря своей конструкции оно подчеркивает грудь», — подытожила она.