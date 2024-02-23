Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для модного бренда

У топ-модели есть не только иммунитет к критике, но и выверенная тактика, как после неудачных выходов в свет снова заслужить уважение фолловеров. Последние подиумные наряды Ирины Шейк не нашли отклик у ее фанатов, пускай даже звезда в создании образов не участвовала. Зато Сеть буквально взорвалась от архивных снимков рекламной кампании Givenchy, в которых модель предстала топлес.

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Фотографиями накануне поделился бывший креативный директор бренда Риккардо Тиши, добавив отметку аккаунта Ирины и еще раз в описании подчеркнув, что на кадрах именно она.

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Модель их репостнула, а потому неудивительно, что под постом итальянского модельера десятки комментариев на русском и татарском языках.

«Простите, а это точно реклама jeans?» — пошутила одна подписчица звезды.

«Ирча, охонь», — не сдержалась другая.

«Я тоже хочу так с тобой сфотографироваться», — не постеснялся фолловер.