Не уступая молодым: какую пластику ради работы делают женщины в 50+

В современном мире сложно конкурировать с молодыми и амбициозными, если возраст уже близок к «элегантному». Даже если профессиональные способности идеальны, встречу «по одежке» никто не отменял. Любой женщине хочется чувствовать себя уверенно среди молодежи, выглядеть свежо, молодо и подтянуто. Инвестировать в пластическую хирургию — отличное решение для тех, кому важно оставаться конкурентоспособным и расти дальше в любимой профессии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал пластический и реконструктивный хирург Александр Катков.

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— Если пациенту уже около 50 лет или больше, терапевтические методики уже не могут улучшить качество кожи и ее внешний вид, поэтому пластическая хирургия позволит не только получить видимый результат, но и надолго его сохранить. А в дальнейшем при дополнительном посещении врача- косметолога поддерживать эффект, — подчеркнул врач.

Какие вмешательства особенно востребованы

Спейслифтинг

Методика, после которой действительно получится визуально скинуть несколько лет, отметил специалист:

— В пластической хирургии сегодня существует много различных методик по подтяжке лица с «приставкой» лифтинг. У каждой, безусловно, есть определенные преимущества. Но только благодаря спейслифтингу хирург может восстановить анатомическую структуру лица, которая характерна для молодого возраста. Выделяя на лице пространства — «спейсы», которые растягиваются и провисают с возрастом, хирург с ювелирным мастерством ушивает их и фиксирует специальными швами.

Уникальность метода в том, что каждая связка восстанавливается вручную, и это помогает избавить пациентку от натянутого, «сделанного» лица — мимика остается натуральной и естественной.

Какими еще плюсами обладает методика: операция максимально деликатная, с минимальной отслойкой кожи;

крупные сосуды и нервы в область вмешательства не попадают;

реабилитация достаточно легкая, отеков и синяков практически не бывает;

от обычного лифтинга методику отличает то, что швы накладываются непосредственно в области пространства, которое провисло, а не за край лоскута, это позволяет избежать перетянутости, и следы вмешательства не видны;

спейслифтинг принесет еще больший эффект, если совместить его с эндоскопической подтяжкой лба и висков, блефаропластикой или качественно выполненным липофилингом.

Комбопластика

Наиболее яркий результат, конечно, будет достигнут при комбинировании разных методик, подчеркнул Катков. Хирург на предварительной консультации дает необходимые рекомендации и, учитывая пожелания пациента, составляет план лечения. Среди наиболее удачных вариаций:

Спейслифтинг + эндоскопический лифтинг верхней зоны лица

Подтягивая зону лба, висков, бровей можно прекрасно омолодить лицо, так как после отслаивания мягких тканей они с помощью эндоскопического оборудования перемещаются в более высокое, молодое положение. Вместе с техникой спейслифтинга результат будет идеальным.

Спейслифтинг + блефаропластика + платизмопластика

Заметно улучшив зону глаз, можно сразу визуально сбросить несколько лет. То же самое можно сказать о шее — она всегда «виновница» истинного возраста из-за ослабленных мышц и второго подбородка. Пластика шеи помогает устранить эти недостатки, и сделать угол между шеей и лицом более четким.

Спейслифтинг + липофилинг

Если у женщины «усталый» тип старения, то он сопровождается потерей объемов — лицо становится более худым, осунувшимся. Благодаря спейслифтингу можно вернуть молодой облик и восстановить утраченный тонус, а с помощью липофилинга восполнить объемы там, где нужно.

Блефаропластика

По мнению врача, это одно из самых популярных хирургических вмешательств, и секрет такого лидерства прост:

— Во-первых, возрастные изменения век появляются довольно рано — зачастую за помощью обращаются пациенты, которым нет и 40 лет, но есть все показания для проведения операции. Во-вторых, блефаропластика считается нетравматичной методикой — восстановительный период довольно быстрый, следов вмешательства нет. У операции есть несколько видов, и выбор методики остается за хирургом. Как правило, в 50 лет и старше наибольшим диапазоном возможностей обладает круговая блефаропластика, которая даст самый яркий и выраженный эффект омоложения зоны глаз.

Малоинвазивные методики (3D-подход)

В эстетической медицине сегодня большим спросом пользуются методики, которые не «выдергивают» надолго из привычного образа жизни, заметил хирург.

— Пациент может быть не готов к достаточно серьезным вмешательствам, но мешать качеству жизни будут состояние кожи, плохой цвет лица, явные признаки старения в отдельных зонах. Хирургу по силам улучшить внешний вид, не прибегая к тяжелой артиллерии. В этом случае разрабатывается индивидуальный план anti-age-процедур, которые значительно улучшат внешний вид. Как правило, это нитевой лифтинг, липофилинг, лазерное омоложение, ботулинотерапия, — перечислил Катков.

Пластика тела

По словам пластического хирурга, фигуру тоже нужно поддерживать в тонусе, поэтому кроме пластики лица у женщин большим спросом пользуются методики по коррекции тела. Среди наиболее популярных:

Липосакция, абдоминопластика, липофилинг. В зависимости от поставленных задач можно подтянуть фигуру, убрать лишние жировые отложения, попрощаться с растяжками на животе, диастазом. Благодаря инъекциям собственного жира (методика липофилинга) можно добавить объем в зоны, которые утратили привлекательные формы.

Подтяжка груди. Как правило, возрастных пациенток особенно волнуется изменившийся вид груди, потеря тонуса, опущение груди и асимметрия. В этом случае можно выполнить подтяжку молочных желез, чтобы восстановить привлекательность груди. Как итог — молодые контуры тела.