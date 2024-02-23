Почему мужчинам нельзя дарить средства «два в одном»

Мужчинам не следует пользоваться универсальными средствами «два в одном» и «три в одном», а также брать косметические средства у жен, сообщил главный внештатный специалист дерматовенеролог и косметолог Минздрава РФ Николай Потекаев.

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«Мужчины приобретают так называемые универсальные средства, не задумываясь о свойствах данной косметической продукции. При использовании таких средств необходимо помнить о том, что количество кожного сала, состояние микрофлоры кожи, толщина волос на коже головы, лица и туловища различны, поэтому рекомендуется использовать разные средства», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Потекаев объяснил, что в детском возрасте кожа мальчиков и девочек не имеет отличий. Вместе с тем с наступлением полового созревания у мальчиков преобладает гормон тестостерон, который влияет на физиологические особенности мужской кожи.

«Мужская кожа плотнее, на 20% толще женской, кроме того, в ее клетках содержится намного больше коллагена – белка, который отвечает за такие процессы, как прочность, упругость и эластичность», – пояснил эксперт. В результате морщины у мужчин появляются позднее, чем у женщин.

«Поэтому мужчины должны понять, что не всеми средствами их вторых половинок можно пользоваться и им», – подчеркнул Потекаев.

Жирность кожи у мужчин выражена значительнее, чем у женщин, в связи с чем представители сильного пола редко страдают от сухости кожи, но значительно чаще у них отмечаются симптомы угревой болезни.

«Несмотря на более плотный слой и повышенное салоотделение, мужская кожа зачастую отличается повышенной чувствительностью, что связано с регулярным бритьем, так как в процессе бритья травмируется эпидермис», – добавил врач.

В связи с этим надо использовать моющие средства с мягкими поверхностно-активными веществами, отдушками, силиконами. Они способствуют лучшему очищению и не оказывают негативного воздействия на кожу.

По словам специалиста, мыть голову необходимо по мере загрязнения в зависимости от типа волос. С нормальными волосами – один раз в два-три дня, жирные – один раз в один-два дня, смешанные – один раз в три-четыре дня, сухие – один раз в пять-шесть дней. Голову следует мыть водой с температурой 38 – 40 градусов, потому что использование горячей воды стимулирует активность сальных желез и может повредить волосяные луковицы.

«Выбор шампуня зависит от типа кожи головы, так как в состав шампуня входят различные гипоаллергенные вещества, различные ПАВ. После мытья головы на волосы рекомендуется наносить кондиционер для увлажнения волос», – подчеркнул дерматолог.