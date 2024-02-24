Стало известно, лишат ли принца Гарри американской визы после его скандальных заявлений

Принц Гарри, недавно заявивший, что планирует получить американское гражданство, снова привлек к себе внимание общественности. За опального герцога Сассекского неожиданно заступились власти США — правда, в процессе обвинив его во лжи. Но обо всем по порядку.

Напомним, в январе 2023 года герцог Сассекский выпустил мемуары «Запасной», которые наделали много шума. В них он подробно рассказал о своем детстве, сложных отношениях с отцом и братом, службе в Афганистане, а также признался, что употреблял наркотики. В связи с этим американские активисты потребовали, что принц обнародовал заявление на получение визы в США. Все дело в том, что, согласно законодательству, герцог Сассекский еще до эмиграции должен был признать факт употребления запрещенных веществ и сдать анализы на их наличие в организме.

И вот спустя год в Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что не собираются раскрывать миграционные записи британского принца. Как пишет Daily Mail, во время судебного заседания по иску активистов представитель ведомства заявил, что в своей книге Гарри вполне мог приврать ради успешных продаж. А потому и считать его мемуары доказательством вины не представляется возможным.

Читателей британского таблоида такая позиция официальных лиц, мягко говоря, удивила.

«Если он солгал в своей книге, чтобы улучшить ее продажи, он мог точно так же солгать в своем заявлении на получение визы, чтобы ему не закрыли въезд в США», «В любом случае он соврал», — резонно замечают комментаторы.