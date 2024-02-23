Как правильно мыть голову, чтобы волосы дольше оставались чистыми: 7 лайфхаков

Интенсивность загрязнения волос зависит от работы сальных желез. Они располагаются на коже волосистой части головы и выделяют кожное сало (себум).

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Скорость загрязнения кожи головы у каждого человека индивидуальная и может меняться в течение жизни. Она зависит от генетики, образа жизни, возраста, типа кожи и ее здоровья. Кардинально изменить интенсивность выделения себума сложно, но при помощи правильного очищения и ухода можно продлить свежесть прядей.

Соблюдать частоту мытья

Первое правило, которое нужно взять на вооружение, чтобы не получить повышенную жирность головы, это мыть ее по потребностям. Если слишком часто пользоваться шампунями, которые промывают «до скрипа», то можно столкнуться с тем, что кожа из-за чрезмерного агрессивного очищения начнет вырабатывать больше кожного сала.

В сети часто встречаются советы мыть голову реже, чтобы «переучить» волосы быстро пачкаться. Трихологи не советуют так делать. Кожу головы нельзя переучить таким способом выделять меньше себума. А несвоевременное очищение может спровоцировать выпадение волос и появление перхоти.

Правильно подобрать шампунь

Чистые волосы быстро станут грязными, если шампунь подобран неверно. Следует обращать внимание на состав. Специалисты советуют выбирать шампунь, который не содержит агрессивных сульфатов в составе, таких как SLS и SLES. Средства на мягких ПАВ меньше раздражают и не пересушивают кожу, но могут не справиться с качественным очищением жирной кожи головы. Кому-то подойдет чередование сульфатного и бессульфатного шампуня.

Специализированные шампуни, предназначенные для жирных волос, тоже могут помочь справиться с проблемой.

Отказаться от горячего душа

Привычка мыть голову горячей водой может сильно сократить срок свежести локонов. Высокая температура воды дополнительно стимулирует работу сальных желез, и волосы быстрее становятся грязными. Мыть голову лучше водой комнатной температуры.

Намыливать голову два раза

Большую роль в продлении свежести шевелюры играет правильное нанесение шампуня. Промывать волосы нужно два раза, нанося шампунь только на корни.

При первом мытье смывается пыль, грязь и средства стайлинга, при втором намыливании голова очищается от кожного сала и оставшихся загрязнений.

Правильно наносить и тщательно смывать кондиционер

Кондиционер и другие средства ухода следует наносить на длину волос, отступая от корней несколько сантиметров. В противном случае локоны быстро станут неопрятными. После нанесения уход нужно тщательно смывать в течение двух минут.

Использовать пилинг

Пилинг — это средство основе кислот, предназначенное для отшелушивания ороговевшего слоя клеток. Пилинг глубоко очищает кожу, нормализует выработку себума и за счет этого продлевает свежесть волос. Применять пилинг можно раз в неделю, до или после мытья головы, в зависимости от инструкции к конкретному средству.

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