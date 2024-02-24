Nike и Jacquemus готовят новую коллаборацию

Встречаем самую яркую коллаборацию года! Nike и Jacquemus готовят к выпуску сумку Swoosh в форме фирменного логотипа спортивного бренда. Лицом будущей рекламной кампании скорее всего станет американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон. Внимательные фанаты уже распознали девушку по татуировке на руке и маникюру, так как пока только эти части тела можно увидеть на снимке.

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Кстати, это далеко не первое сотрудничество ярких брендов. В 2018 году Симон Порт появился в рекламной кампании американской марки вместе с Килианом Мбаппе. А спустя два года увидела свет их дебютная совместная коллекция спортивной одежды.