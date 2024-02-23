Модель Эмили Ратаковски снялась в мини-платье с глубоким декольте

Эмили Ратаковски снялась в мини-платье с глубоким декольте без бюстгальтера
Модель Эмили Ратаковски снялась в вечернем платье на балконе в Майами. Об этом сообщает Daily Mail.
Эмили Ратаковски позировала в белоснежном мини-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Образ дополнили черные босоножки на каблуках. Съемка проходила на одном из балконов в Майами. Волосы ей распустили и сделали макияж с бронзовыми тенями.
Модель никогда не стеснялась демонстрировать свою фигуру — даже во время беременности она регулярно публиковала в своем блоге фото в обнаженном виде. Ратаковски говорила, что считает такие снимки очень эстетичными, и они собирают миллионы лайков.
В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда спустя несколько месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестр. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим мужем. Причиной разрыва послужили измены со стороны продюсера.