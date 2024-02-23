Модель Эмили Ратаковски снялась в мини-платье с глубоким декольте

Модель Эмили Ратаковски снялась в вечернем платье на балконе в Майами. Об этом сообщает Daily Mail.

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Эмили Ратаковски позировала в белоснежном мини-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Образ дополнили черные босоножки на каблуках. Съемка проходила на одном из балконов в Майами. Волосы ей распустили и сделали макияж с бронзовыми тенями.

Модель никогда не стеснялась демонстрировать свою фигуру — даже во время беременности она регулярно публиковала в своем блоге фото в обнаженном виде. Ратаковски говорила, что считает такие снимки очень эстетичными, и они собирают миллионы лайков.