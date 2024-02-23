Белла Хадид объявила о запуске собственного бренда

Белла Хадид запускает свой собственный бренд, но о том, какой это будет продукт, пока неизвестно. Все детали супермодель решила раскрыть позже. В новом видео она позировала с нюдовым макияжем и легкой укладкой.

В конце 2023 года семья Хадид пожаловалась на негатив, поступающий в их адрес из-за поддержки Палестины в конфликте ХАМАС и Израиля. Предприниматель Мохамед Хадид, его жена Йоланда и их дети-модели Джиджи, Белла и Анвар Хадид регулярно получают сообщения, которые заставляют их переживать за свое благополучие. Семейству регулярно пишут по электронной почте, в социальных сетях и в смс после слива данных семьи. Все члены семьи сменили номера телефонов, а Мохамед Хадид хотел обратиться с жалобой в ФБР. Белла Хадид на несколько месяцев пропала из социальных сетей и не выходила на публику.