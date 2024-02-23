Модель Бьянка Цензори пришла на показ в кожаном боди

Рэпер Канье Уэст и его возлюбленная, модель Бьянка Цензори появились на показе бренда Marni в Милане. Об этом сообщает Daily Mail.

© Газета.Ru

Бьянка Цензори позировала в черном кожаном боди без нижнего белья. Образ дополнили высокие розовые сапоги на каблуках. Ей сделали мокрую укладку и макияж с серебряными тенями. Канье Уэст предпочел черные брюки и ветровку с капюшоном.

В августе прошлого года Канье Уэст и его новая жена Бьянка Цензори путешествовали по Италии. В СМИ регулярно появляются снимки пары, сделанные папарацци: на них Канье и Бьянка запечатлены в прозрачных нарядах на улицах итальянских городов. Жители страны уже выражали свои недовольство поведением пары.