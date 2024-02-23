Модель Бьянка Цензори пришла на показ в кожаном боди

Жена Канье Уэста пришла на показ в кожаном боди без белья
Рэпер Канье Уэст и его возлюбленная, модель Бьянка Цензори появились на показе бренда Marni в Милане. Об этом сообщает Daily Mail.
Бьянка Цензори позировала в черном кожаном боди без нижнего белья. Образ дополнили высокие розовые сапоги на каблуках. Ей сделали мокрую укладку и макияж с серебряными тенями. Канье Уэст предпочел черные брюки и ветровку с капюшоном.
В августе прошлого года Канье Уэст и его новая жена Бьянка Цензори путешествовали по Италии. В СМИ регулярно появляются снимки пары, сделанные папарацци: на них Канье и Бьянка запечатлены в прозрачных нарядах на улицах итальянских городов. Жители страны уже выражали свои недовольство поведением пары.
Последней каплей стало поведение Канье Уэста в Венеции, где его засняли сидящим на лодке со спущенными штанами, под которыми не было белья. Представители компании Venezia Turismo Motoscafi, на лодке которой плавали супруги, сообщили журналистам, что паре «больше не рады» на борту их водного транспорта.