Джулианна Мур снялась в кожаном галстуке

Американская актриса и писательница Джулианна Мур стала лицом нового выпуска журнала Another Magazine. Снимки опубликовало издание в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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63-летняя Джулианна Мур позировала в черных брюках и рубашке, которые дополнил кожаный галстук и классические ботинки. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали макияж с бордовой помадой и бровями-ниточками. Фотографом выступил Крэйг МакДин.

«Вы чудесная», «Самая обаятельная леди на свете», «Выглядишь прекрасно», «Потрясающая», «Красивая», «Какой стильный образ», — написали они в комментариях издания.