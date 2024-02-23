63-летняя Джулианна Мур снялась в кожаном галстуке
Американская актриса и писательница Джулианна Мур стала лицом нового выпуска журнала Another Magazine. Снимки опубликовало издание в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
63-летняя Джулианна Мур позировала в черных брюках и рубашке, которые дополнил кожаный галстук и классические ботинки. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали макияж с бордовой помадой и бровями-ниточками. Фотографом выступил Крэйг МакДин.
«Вы чудесная», «Самая обаятельная леди на свете», «Выглядишь прекрасно», «Потрясающая», «Красивая», «Какой стильный образ», — написали они в комментариях издания.
В 2022 году Джулианна Мур возглавила жюри Венецианского кинофестиваля. К ней также присоединились режиссеры Мариано Кон, Одри Диван, Леонардо Ди Костанзо, Родриго Сорогойен, актриса Лейла Хатами и писатель Кадзуо Исигуро. Для церемонии открытия международного киносмотра, прошедшей 31 августа, Джулианна Мур выбрала эффектный образ — прозрачном платье в пол Valentino, расшитом пайетками, с кейпом.