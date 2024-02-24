Шесть простых советов, как выглядеть на фото сногсшибательно

Вы когда-нибудь замечали, что чем старше женщина, тем реже в ее фотоальбоме появляются новые снимки? Лет до 25-30 буквально каждый момент в жизни запечатлен “на память”, затем периодичность стремительно падает, а после 40 буквально сводится “на нет”.

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Некоторые дамы, если вдруг кто-то “прижмет к стенке” и заставит их поучаствовать в коллективной фотосессии, в панике стараются скрыться во втором ряду. Есть и такие, кто намеренно не меняет собственную презентацию в соцсетях, год за годом оставляя на аватарке одно и тоже фото.

Долой внутренние зажимы и хватит отворачивать в смущении лицо при виде направленного в вашу сторону объектива! Женщина элегантного возраста без особых на то усилий и помощи профессиональных стилистов на фотографиях может выглядеть эффектно. Достаточно просто перестать себя намеренно состаривать. Даем несколько незамысловатых советов, как добиться желаемого эффекта.

Подготовьте “базовую основу”

Первое, бросается в глаза абсолютно на любой фотографии, конечно же лицо. Придать коже ровный естественный оттенок можно и при помощи компьютерной графики. Но зачем использовать современные технологии, если, приложив небольшие усилия, можно сделать это самостоятельно.

Ошибочно считать, что недостатки кожи можно замаскировать с помощью тонального крема или пудры. С точностью до наоборот. Маскирующие средства буквально проникают в каждую клеточку и демонстрируют во всей “красе” то, что женщина старательно пытается скрыть от окружающих.

Плотным слоем наложенный тональник на фотоснимке первым делом бросится в глаза. Вовсе отказываться от тонирующего средства не нужно, воспользуйтесь косметикой легкой текстуры и не переусердствуйте с его количеством.

Еще один полезный совет: перед началом нанесения “боевой раскраски” хорошо увлажните кожу и сделайте питательную маску. Особенно если фотосъемка происходит глубокой осенью или зимой - периоды, когда организму особенно не хватает витаминов и минералов.

Забудьте о броском макияже

Многих женщин после 50-ти беспокоит, что их взгляд выдает жизненный опыт, выглядит потухшим и усталым. Один простейший прием в мейкапе решит эту проблему.

Возьмите кремовые тени с эффектом “металлик”, растушуйте небольшое количество средства по центральной части века. Правил с выбором цветовой гаммы два: днем - светлые оттенки, вечером - более темные. Этот элементарный лайфхак поможет зрительно придать глазам сияние и блеск.

«Правильно наложенная косметика подчеркивает соблазнительные недостатки и скрывает нежелательные достоинства» - Стас Янковский

Легкий румянец на коже женщины придает ее облику свежесть молодости и очарование. Помните об этом и не отодвигаете в сторону баночку с румянами. Оттенки косметического средства должны быть чуть ярче естественного цвета кожи.

Если хотите добиться эффекта юного сияния кожи, используйте кремовые румяна, а не обычные пудровые. Возьмите небольшое количество средства подушечками пальцев и растушуйте его по направлению от яблочек щек к вискам.

У женщины в возрасте, как правило, любимый цвет помады - темно-бордовый. Цвет, отнюдь не добавляющий свежести образу, а зрительно добавляющий несколько лет. Обратите внимание на легкие и светлые тона. Если все же хочется выглядеть броско, остановитесь в магазине у витрины с красивыми красными или коричневыми цветами. Наверняка удастся подобрать подходящий оттенок.

Объективно подойдите к фигуре

Дамам с пышными формами при выборе наряда на фотосессию лучше обратить внимание на летящие силуэты или модели в стиле оверсайз. Свободный крой одежды будет смотреться намного эффектнее, чем обтягивающие все изъяны или излишки тела лосины и водолазки. Откровенное декольте или разрез от бедра тоже стоит оставить для других "особых" случаев.

Профессиональные фотографы сходятся во мнении, что чем комфортнее у модели одежда, тем непринужденнее она чувствует себя перед камерой. Опасение, что даже при легком наклоне набок у нее покажутся на вид складки на талии, “зажимает” и мешает получать удовольствие от процесса.

Складочки на лице «накидывают» возраст

Двойной подбородок на фотографии вызывает желание моментально разорвать в клочья пусть даже самый дорогой сердцу фотоснимок. Лицо в виде одного большого нечто напрочь отбивает желание еще раз предстать перед фотокамерой.

Неправильно подобранный ракурс способен исказить даже молоденькую девушку, а с возрастом добиться изящных черт лица на фотоснимке становится сложнее. Старайтесь при позировании не смотреть вниз, опустив голову. Подобная поза демонстрирует неприятную взору складку между шеей и подбородком. Смотрим в камеру прямо или слегка сверху.

Не желательно во время фотосессии трогать лицо руками, иначе зрительно создаются складки. Легким ненавязчивым движением прикоснитесь к нему, словно пытаетесь поймать пушинку. А уж о том, чтобы подпирать щеки ладонями и вовсе следует забыть!

Удачные позы для снимков в полный рост

При фотосъемке в полный рост тоже есть некоторые нюансы, которые следует учесть, чтобы выглядеть на снимках красиво.

Запомните главное правило: руки и ноги не должны плотно прижиматься к туловищу. Дайте немного пространства и воздуха, тогда силуэт не будет выглядеть монолитным.

Не забывайте про осанку! Опущенные плечи и вогнутая спина зрительно “накручивают” возраст на десяток лет. Совсем пытаться свести лопатки назад и насколько можно глубже втягивать живот тоже не стоит - напряженную позу выдаст выражение глаз. Осанка должна быть прямой, но естественным образом.

Старайтесь намеренно не показывать зону подмышечных впадин - на фото это всегда смотрится некрасиво. Даже если у модели красивая грудь и тонкие, изящные руки.

Скрещивать руки на груди можно, только поза не должна быть сильно закрытой. Как один из возможных вариантов, слегка обхватите кистями локти, а корпус немного поверните в одну сторону.

Женщинам элегантного возраста при позировании на камеру не рекомендуется сильно расставлять ноги в сторону и чересчур выставлять на обозрение зону декольте. Откровенные признаки сексуальности лучше заменить образом скромной элегантности.

Полюбите свое отражение в зеркале

Просто так не за что, возьмите и полюбите себя. Ведь невозможно, чтобы женщине не нравилось в своей внешности абсолютно все.

Возможно, у вас длинные ресницы, очаровательные ямочки на щечках или задорная улыбка? Полюбите сначала их, чуть позже поймете, что стали ценить себя всю.

Именно чувство собственного достоинства помогает женщине в любом возрасте, даже если ей 20 огромным хвостиком, не бояться привлекать к себе внимание, не принимать скучные и нейтральные позы и пытаться растянуть в мучительной улыбке губы во время направленного объектива фотокамеры.