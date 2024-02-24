Сила и уязвимость стали подругами в новой коллекции Prada сезона осень-зима 2024/25

Красота, потребность в доброте, история женщин и фильм «Зона интересов» о домашней жизни, протекающей в тени ужасов войны — обо всём этом Миучча Прада и Раф Симонс говорили за кулисами после женского показа 2024 года. Если их общение и напоминало военные шифры, то это было, по крайней мере, уместно для этой коллекции, в которой мрачный и временами напоминающий военное время 40-х годов пошив сочетался с прелестью шёлкового белья, бюстье и нежными бантами.

© Mainstyle

Юбки из костюмных тканей строгого покроя буквально напоминали брюки со складками и манжетами словно гигантскими штанинами, а над талией распускались разноцветные банты или нежные бюстье. Безупречные по своей конструкции, но понятные только для самых яростных фанатиков моды, они всё же отразили два главных новых тренда сезона — акцентный пошив и бельевой стиль. Пальто и блейзеры с шёлковыми спинками, словно выкроенные из мужского костюмного жилета, выглядели просто, а ещё показали как можно облегчить верхнюю одежду в эпоху изменения климата.

Это была Prada в женском стиле: платья 1960-х годов, украшенные крошечными бантиками и отделанные по воротнику или подолу искусственным мехом, обтягивающие силуэты с искусным флокированием и эффектом бахромы; свитера, усыпанные кристаллами, туфли с острыми носами (но с удобными блочными каблуками). Цветовые сочетания были как всегда вдохновляющими: ультрафиолетовый с красным, тиловый с изумрудным. А ещё тут встречались закрученные бархатные шляпы и яркие офицерские фуражки.

В стремлении привнести что-то ещё более неожиданное (и коммерческое), появились куртки P13 (для Prada, основанной в 1913 году), верхняя одежда женственных форм, нейлоновые юбки-карандаши и платья-футляры с карманами спереди. «Иногда это просто инстинктивные, абсурдные вещи, которые мы любим. Кататься на лыжах в коктейльных платьях — это не так очевидно», — сказал Симонс, объясняя дизайн нейлоновых вещей. Что ещё было не так очевидно? Сумки пристегивались наручниками к локтю, а не носились так, как это делала ваша бабушка.

«Когда вы берете фрагменты истории, как сделать так, чтобы они не стали ностальгией? Мы стремимся быть современными, чтобы чувствовать себя свежими и новыми. Ностальгия — это не главное. Вы смотрите на историю, чтобы чему-то научиться. Кто-то из интеллектуалов сказал, что отнимать часть прошлого значит отделять его от клетки», — поддержала его Прада, также упомянув коллекцию в контексте феминизма, который лежит в основе её стремления как дизайнера-женщины переосмыслить и переопределить женские каноны.