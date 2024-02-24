Актриса Настасья Самбурская взбудоражила подписчиков откровенными фотографиями

Актриса Настасья Самбурская решила поздравить мужчин с праздником снимками в белье. Не все оценили задумку, в том числе и заподозрили звезду в чрезмерном использовании фотошопа — уж очень она получилась идеальна.

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Высокая и эффектная — именно так можно было бы описать Настасью Самбурскую, а с прошлого года к этому добавилось еще одно слово — худая. Звезда молодежного ситкома «Универ. Новая общага» начала соблюдать строгую диету, а также активно занялась спортом. Теперь ее фигура будоражит публику еще больше.

В своем стиле звезда решила поздравить мужчин с праздником, поэтому опубликовала снимки себя любимой в черном боди. Настасья выглядит идеальной, хотя многие не разобрались, когда была сделала эта фотосессия? Ведь на руках Самбурской нет части татуировок, значит, снимкам либо много лет, либо их изрядно обработали в редакторе.

Сама звезда никак не ответила на подобные вопросы, ей наверняка это не нужно, ведь она давно не скрывает, что ни перед кем не собирается отчитываться.