Больше винного и вельветового. Стилист назвала 14 модных трендов сезона

До весны осталось всего восемь дней, и хоть синоптики пугают нас мартовским похолоданием, пора озадачиться сменой гардероба. «Вечерняя Москва» вместе со стилистом Дарьей Таркановой разбиралась, на какие модные тренды для ранней весны стоит обратить внимание.

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Последние несколько сезонов повседневная мода предлагает женщинам больше комфортных образов. Это были пережитки пандемии — все еще оставались в тренде толстовки, утепленные костюмы, увеличенные в объеме модели пальто, курток, джинсы. Сейчас все эти тенденции уходят в прошлое. Мы возвращаемся к женственным формам, классике, но начинаем играть больше с принтами, цветами, фактурами.

В этом году девиз такой — не бойтесь быть яркими. Даже если ваш любимый цвет черный, то раскрасьте свой образ аксессуарами необычных оттенков. Этой весной как никогда актуальны фиолетовый, лавандовый оттенок; желтый — как светлый, так и яркий; бирюза. Из повседневной одежды женщинам стоит обратить внимание на костюмы-двойки и тройки с жилетами. Особенно в полоску.

Они и стройнят, и добавляют солидности. Включаем в образ нежную рубашку с бантом или сорочку в цветочек. Из верхней одежды, как всегда, представлено много моделей прямых пальто. В этом сезоне акцент может быть на подчеркнутых плечах и талии. Также важным трендом сезона становятся юбки совершенно любых покроев, фактур, цветов. Женственность нынче в почете, так что брюки пока можно отложить на полочку до следующего сезона

Дубленку не прячем

Речь идет о коротком варианте искусственной дубленки (цена от 3000 рублей) — так называемый «авиатор». По силуэту они свободные, укороченные и прекрасно смотрятся как с платьями, так и со спортивной одеждой. Такая дубленка не тяжелая, но при этом хорошо согревает даже при минус 5–8 градусах.

Накинь жакет

Главным трендом в верхней одежде этой весны станет укороченное пальто-полужакет. Оно по силуэту больше походит на пиджак, может быть и приталенным, и прямым. Опять-таки это возвращение к периоду конца 1980-х — начала 1990-х. Оттуда же и акцент на широких плечах.

Залезаем в кожу

Сегодня дизайнеры активно используют кожу и экокожу для создания весенней верхней одежды, в том числе курток. И в этом году тренд сохраняется. Новшеством стало тиснение под рептилию. Если для вас это слишком, выбираем вариант с гладкой фактурой. Особое внимание обратите на пиджаки из экокожи (цена от 2000 рублей) и тренчи (от 2500 рублей).

Стильная учительница

В этом сезоне особое место занимает юбка-карандаш до колена. Частенько такая модель ассоциируется с одеждой учителей и библиотекарей, но бренды решили разрушить стереотип и превратить их во что-то супермодное. Выбираем юбку-карандаш из экокожи, на кулиске, из вельвета, с пайетками. Цена таких моделей стартует от 750 рублей на маркетплейсах.

В любую погоду

Что касается обуви, то самым актуальным и при этом функциональным вариантом на раннюю весну станут сапоги-трубы — они не должны плотно прилегать к ноге, поэтому их удобно носить как с юбками, платьями, так и с джинсами. Модель труб может быть и на толстой платформе (цена от 2500 рублей), и на небольшом каблуке (цена от 3000 рублей).

Взяли и связали

Ранняя весна как нельзя лучше подходит для вязаных вещей — жилеток, свитеров (от 850 рублей). Из верхней одежды вам придутся по душе уютные кардиганы и вязаные пальто (от 2000 рублей). Главное условие — это крупная и очень крупная вязка пряжи трендового цвета. Она добавляет вещи стильного объема. Сочетаем с джинсами, платьями, брюками.

Если джинсы, то клеш

Джинса у нас всегда в почете, и каждый год дизайнеры реанимируют что-нибудь из старых трендов. В этом году таковыми стали джинсы-клеши джинсы-тубы, расширяющиеся от бедра. Они подчеркивают женственные изгибы. Еще и роста добавляют. Берите на вооружение.

Костюмчик сидит

Универсальный элемент гардероба этой весной — костюм с брюками или юбкой (цена от 1500 рублей). На раннюю весну присмотрите более теплую ткань с добавлением шерсти. Когда потеплеет, тот же пиджак можно комбинировать с шортами или с юбками.

Покажите талию

Пальто прямого силуэта остаются в моде. Новшеством сезона становится акцент на талии. Силуэт такого пальто средней длины (цена от 3500 рублей) будет более элегантным. Добавляем красочный платок (цена от 250 рублей), и вы — сама элегантность.

Вельветовое настроение

Еще одним интересным трендом из прошлого станет использование вельвета. Он выглядит стильно, дорого и элегантно. Выбирайте к легким, воздушным платьям пиджаки из вельвета (цена от 1500 рублей), отлично смотрятся брюки (цена от 1200 рублей) с рубашками и юбки-карандаши (цена от 1300 рублей).

Пальто укороченное

Отличный вариант для любителей пальто на более теплую погоду. Это как бы пальто-пиджак, кстати, пиджаки относим сюда же — на теплую весну отличный вариант. Сочетаем с ботинками, с каблуком и с кроссовками.

Больше винного

Если в прошлом году дизайнеры сделали ставку на красный алого оттенка, то в этом сезоне актуален более приглушенный оттенок — бордовый, винный, даже сливовый. Эти цвета выглядят очень элегантно. Быть в тренде вам поможет даже один элемент в гардеробе такого оттенка, например шарф.

Акцент на ремне

Вспоминаем начало 2000-х, когда кожаные ремни были на пике своей популярности. Их надевали поверх рубашек, джинсов, пальто, кардиганов. Они были отдельным акцентом в образе. И сегодня этот тренд возвращается — выбираем широкий ремень (цена от 450 рублей).

Цветы и еще раз цветы