Больше винного и вельветового. Стилист назвала 14 модных трендов сезона

Больше винного и вельветового. Стилист Тарканова назвала 14 модных трендов сезона
До весны осталось всего восемь дней, и хоть синоптики пугают нас мартовским похолоданием, пора озадачиться сменой гардероба. «Вечерняя Москва» вместе со стилистом Дарьей Таркановой разбиралась, на какие модные тренды для ранней весны стоит обратить внимание.
Последние несколько сезонов повседневная мода предлагает женщинам больше комфортных образов. Это были пережитки пандемии — все еще оставались в тренде толстовки, утепленные костюмы, увеличенные в объеме модели пальто, курток, джинсы. Сейчас все эти тенденции уходят в прошлое. Мы возвращаемся к женственным формам, классике, но начинаем играть больше с принтами, цветами, фактурами.
В этом году девиз такой — не бойтесь быть яркими. Даже если ваш любимый цвет черный, то раскрасьте свой образ аксессуарами необычных оттенков. Этой весной как никогда актуальны фиолетовый, лавандовый оттенок; желтый — как светлый, так и яркий; бирюза. Из повседневной одежды женщинам стоит обратить внимание на костюмы-двойки и тройки с жилетами. Особенно в полоску.
Они и стройнят, и добавляют солидности. Включаем в образ нежную рубашку с бантом или сорочку в цветочек. Из верхней одежды, как всегда, представлено много моделей прямых пальто. В этом сезоне акцент может быть на подчеркнутых плечах и талии. Также важным трендом сезона становятся юбки совершенно любых покроев, фактур, цветов. Женственность нынче в почете, так что брюки пока можно отложить на полочку до следующего сезона
Дубленку не прячем
Речь идет о коротком варианте искусственной дубленки (цена от 3000 рублей) — так называемый «авиатор». По силуэту они свободные, укороченные и прекрасно смотрятся как с платьями, так и со спортивной одеждой. Такая дубленка не тяжелая, но при этом хорошо согревает даже при минус 5–8 градусах.
Накинь жакет
Главным трендом в верхней одежде этой весны станет укороченное пальто-полужакет. Оно по силуэту больше походит на пиджак, может быть и приталенным, и прямым. Опять-таки это возвращение к периоду конца 1980-х — начала 1990-х. Оттуда же и акцент на широких плечах.
Залезаем в кожу
Сегодня дизайнеры активно используют кожу и экокожу для создания весенней верхней одежды, в том числе курток. И в этом году тренд сохраняется. Новшеством стало тиснение под рептилию. Если для вас это слишком, выбираем вариант с гладкой фактурой. Особое внимание обратите на пиджаки из экокожи (цена от 2000 рублей) и тренчи (от 2500 рублей).
Стильная учительница
В этом сезоне особое место занимает юбка-карандаш до колена. Частенько такая модель ассоциируется с одеждой учителей и библиотекарей, но бренды решили разрушить стереотип и превратить их во что-то супермодное. Выбираем юбку-карандаш из экокожи, на кулиске, из вельвета, с пайетками. Цена таких моделей стартует от 750 рублей на маркетплейсах.
В любую погоду
Что касается обуви, то самым актуальным и при этом функциональным вариантом на раннюю весну станут сапоги-трубы — они не должны плотно прилегать к ноге, поэтому их удобно носить как с юбками, платьями, так и с джинсами. Модель труб может быть и на толстой платформе (цена от 2500 рублей), и на небольшом каблуке (цена от 3000 рублей).
Взяли и связали
Ранняя весна как нельзя лучше подходит для вязаных вещей — жилеток, свитеров (от 850 рублей). Из верхней одежды вам придутся по душе уютные кардиганы и вязаные пальто (от 2000 рублей). Главное условие — это крупная и очень крупная вязка пряжи трендового цвета. Она добавляет вещи стильного объема. Сочетаем с джинсами, платьями, брюками.
Если джинсы, то клеш
Джинса у нас всегда в почете, и каждый год дизайнеры реанимируют что-нибудь из старых трендов. В этом году таковыми стали джинсы-клеши джинсы-тубы, расширяющиеся от бедра. Они подчеркивают женственные изгибы. Еще и роста добавляют. Берите на вооружение.
Костюмчик сидит
Универсальный элемент гардероба этой весной — костюм с брюками или юбкой (цена от 1500 рублей). На раннюю весну присмотрите более теплую ткань с добавлением шерсти. Когда потеплеет, тот же пиджак можно комбинировать с шортами или с юбками.
Покажите талию
Пальто прямого силуэта остаются в моде. Новшеством сезона становится акцент на талии. Силуэт такого пальто средней длины (цена от 3500 рублей) будет более элегантным. Добавляем красочный платок (цена от 250 рублей), и вы — сама элегантность.
Вельветовое настроение
Еще одним интересным трендом из прошлого станет использование вельвета. Он выглядит стильно, дорого и элегантно. Выбирайте к легким, воздушным платьям пиджаки из вельвета (цена от 1500 рублей), отлично смотрятся брюки (цена от 1200 рублей) с рубашками и юбки-карандаши (цена от 1300 рублей).
Пальто укороченное
Отличный вариант для любителей пальто на более теплую погоду. Это как бы пальто-пиджак, кстати, пиджаки относим сюда же — на теплую весну отличный вариант. Сочетаем с ботинками, с каблуком и с кроссовками.
Больше винного
Если в прошлом году дизайнеры сделали ставку на красный алого оттенка, то в этом сезоне актуален более приглушенный оттенок — бордовый, винный, даже сливовый. Эти цвета выглядят очень элегантно. Быть в тренде вам поможет даже один элемент в гардеробе такого оттенка, например шарф.
Акцент на ремне
Вспоминаем начало 2000-х, когда кожаные ремни были на пике своей популярности. Их надевали поверх рубашек, джинсов, пальто, кардиганов. Они были отдельным акцентом в образе. И сегодня этот тренд возвращается — выбираем широкий ремень (цена от 450 рублей).
Цветы и еще раз цветы
Конечно, цветочный принт — самый весенний из всех. И без него мы никуда. Тем более в этом году. Выбирайте платья, жакеты, блузки, рубашки с таким принтом — в мелкий цветочек или с большими акцентными бутонами — все это добавит женственности образу. Также можно выбрать и модели верхней одежды в милый цветочек. А еще дизайнеры снова обратились к брошам с бутонами (цена от 300 рублей). Легкий ненавязчивый акцент, а образ уже более игривый.