Актриса Рената Литвинова выложила фото в бархатном мини-платье

Режиссер и актриса Рената Литвинова снялась в монохромном образе черного цвета. Знаменитость выложила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой 57-летняя Рената Литвинова предстала в кадре в бархатном коротком платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса дополнила образ длинными сапогами на каблуках и массивными серьгами. Режиссер была запечатлена с гладкой укладкой и макияжем с черными стрелками и красной помадой. Артистка позировала фотографу в театре.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.