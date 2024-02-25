Трихолог предостерегла от лечения волос народными методами

«Если мы сделаем просто настойку, такой «компот» из растений, никакой благотворной способностью он не будет обладать. Мы не можем «вытащить» из растения, такого как ромашка, крапива, берёза, лук, чеснок, красный перец, необходимую концентрацию полезного. Поэтому и делается производственная экстракция», — сказала эксперт в беседе с Радио Sputnik.