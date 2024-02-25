Наталья Водянова рассказала, что носит в своей сумке

«У меня с собой книга на русском языке, но я читаю ее также и на английском. Она идеально подходит для того, чтобы попытаться заснуть. Но, к сожалению, она слишком увлекательная, так что оказалась не лучшей для полета, потому что не давала мне уснуть», — поделилась Водянова.