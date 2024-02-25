Наталья Водянова рассказала, что носит в своей сумке
Супермодель родом из Нижнего Новгорода Наталья Водянова рассказала, что носит в сумке и что берет с собой для перелетов. Об этом сообщает VOGUE KOREA.
Наталья обязательно берет с собой дневник, который она купила в университете, где учится ее сын. Запись наблюдений и мыслей помогает ей отвлечься. В сумке модели также находятся шарф, французский шоколад La Maison du Chocolat, косметика, витамины, массажер, эфирное масло ромашки.
Еще Наталья Водянова носит с собой книгу, чтобы читать в самолете. Супермодель выбрала произведение Стефана Цвейга «Письмо незнакомки».
«У меня с собой книга на русском языке, но я читаю ее также и на английском. Она идеально подходит для того, чтобы попытаться заснуть. Но, к сожалению, она слишком увлекательная, так что оказалась не лучшей для полета, потому что не давала мне уснуть», — поделилась Водянова.
Кроме того, в сумке супермодели есть православный акафист «Слава Богу за всё». Наталья рассказала, что молится во время полета и благодарит господа за все мирские блага.Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, что Наталья Водянова поделилась историей празднования Нового года в Париже.