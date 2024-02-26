Какие фасоны платьев устарели и чем их заменить

Стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам устаревшие фасоны платьев и их модную замену весной 2024 года. Ее комментарий публикует портал «Внимание, новости!».

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По словам специалистки, в грядущем сезоне утратят актуальность данные предметы гардероба с завышенной талией. Также она посоветовала избегать нарядов с юбкой солнце.

В свою очередь, в тренде в теплое время года будет «подчеркнутая женственность», заявила эксперт. Так, она призвала обратить внимание на подчеркивающие силуэт облегающие платья и платья с разнообразными вырезами.