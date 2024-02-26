Модель Перминова снялась в откровенном платье для журнала

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенных нарядах для журнала Marie Claire. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

© Lenta.ru

На одном из размещенных кадров 37-летняя манекенщица предстала в сидячей позе в черном прозрачном платье с многочисленными вырезами. Звезда отказалась от нижнего белья, частично демонстрируя оголенные бедра и грудь.

Помимо этого, Перминова позировала без обуви. Стилисты собрали волосы знаменитости в высокий пучок и нанесли мейкап в нейтральных тонах.