Почему шерстяные вещи «колются»

Шерстяные вещи, изготовленные из толстых жестких волокон, с большей вероятностью будут вызывать зуд кожи при ношении. Мягкая шерсть не обладает такой выраженной способностью «колоться». Об этом Ингун Гримстад Клепп, этнолог и специалист в области истории одежды из университета Осло в Норвегии, рассказала LiveScience.

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Специалист объяснила, что толстое шерстяное волокно обычно жесткое и негибкое. При трении о кожу такие вещи могут провоцировать дискомфорт и зуд. Одновременно с этим шерстяная одежда из более тонких и мягких волокон, изготовленных из шерсти мериноса или подшерстка альпаки, помогает избавиться от раздражения.