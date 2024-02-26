Самые популярные парфюмерные ароматы в 2024 году

В этом году популярны цветочные и цитрусовые ароматы, востребованы также древесные и ориентальные запахи. Об этом рассказала эксперт по стилю Дарья Ломкова.

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По словам специалиста, парфюмерия является отличным подарком, но имеет свои нюансы. Прежде чем дарить такой подарок, следует узнать, какие ароматы нравятся человеку, или стоит посмотреть, какие парфюмы он уже использует, чтобы подобрать подарок, который придется по вкусу.

— В этом году популярны цитрусовые ароматы: свежие и энергичные, включающие лимон, апельсин и грейпфрут, — отметила Ломкова в комментарии РИАМО.

Также часто покупают цветочные ароматы: особенно популярны роза, жасмин, фрезия и пион. Древесные ароматы также пользуются спросом. Они теплые и насыщенные, включающие сандал, кедр и ветивер. Некоторые женщины предпочитают экзотические ароматы, содержащие ваниль, мускус и пряности.

Эксперт уточнила, что при выборе парфюма также важно учитывать время года. Так, весенние и летние ароматы обычно свежие и цитрусовые, в то время как осенние и зимние более теплые и пряные.