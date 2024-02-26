Как ухаживать за зоной декольте, чтобы скрыть возраст

Что выдаёт наш возраст? Руки, шея и … зона декольте. Она очень нежная и тонкая, а, значит, возрастные изменения коснутся её раньше, чем любую другую часть тела.Вместе с Еленой Каримовой, технологом бренда натуральной косметики MATSESTA, разбираемся, какой уход поможет сохранить и продлить молодость зоны декольте.Согласитесь, что в бьюти-рутине зачастую наш фокус смещён на кожу лица и тела. Однако специальный уход необходим и другим отдельным зонам, на которые мы часто не обращаем внимания. И кожа зоны декольте одна из них.Кожа этой зоны часто нуждается в большем питании, чем кожа лица, ведь сальных желёз в районе декольте крайне мало, из-за чего появляется сухость и быстрая потеря влаги. Кроме того, с годами она начинает терять упругость и эластичность, могут появиться морщины и нередко пигментация. А первые возрастные изменения в зоне декольте наступают ещё до 30 лет.Чтобы предотвратить преждевременное старение кожи в области декольте, необходим комплексный уход.

© dreamstime.com

Очищение и тонизирование

На кожу декольте попадает столько же загрязнения, сколько и лицо. Поры закупориваются, что и ведёт к преждевременному старению. Не забывайте после пробуждения умывать не только лицо, но и ополоснуть шею и декольте прохладной водой. В качестве ежедневного очищения отлично подойдёт любое мягкое средство с натуральным составом. Выбирайте его, отталкиваясь от своего типа кожи.

Тонизирование – важный этап, который завершит процедуру очищения и подготовит кожу к последующему уходу. Воспользуйтесь тоником, тонером или лосьоном. Обратите внимание, что в тонике не должен содержаться спирт, который сушит кожу.

Отшелушивание

Включите в уход процедуру пилинга. Раз в неделю используйте мягкий пилинг-скатку или гоммаж. Избегайте средств с крупными абразивами, чтобы не травмировать нежную кожу декольте. Наносите пилинг лёгким массированием, т. к. кожа зоны декольте тонкая и нежная. Мягкие средства помогут бережно удалить ороговевшие клетки, улучшить кровообращение.

Увлажнение и питание

После очищения и тонизирования обязательно используйте увлажняющие средства. Например, тонким слоем нанесите массажными движениями лёгкое питательное масло. В чистом виде частое использование масел нежелательно, т. к. оно может забить поры. Однако для питания зоны декольте оно подходит идеально! Если ввести масла в уход вместе с антивозрастным уходом, скорый эффект не заставит вас долго ждать. А дополнительный массаж зоны декольте и груди во время нанесения улучшает кровообращение, снижает отёчность и помогает средству лучше впитаться.Перегружать кожу другими средствами не стоит, поскольку после ухода вы наденете одежду. А значит, если все средства не впитаются достаточно быстро, это может спровоцировать закупорку пор, небольшие высыпания.В составе средства ищите такие ингредиенты как масло миндаля, жожоба, зародышей пшеницы, экстракт центеллы азиатской, ламинарии, морской коллаген и витамин Е.В тёплое время года, когда зона декольте открыта и подвержена влиянию солнца, не забывайте наносить крем с УФ-фильтром не менее 30 SPF. Солнечные лучи разрушают естественный коллаген, что приводит к преждевременному старению кожи и появлению пигментации. Поэтому, выходя в солнечный день на прогулку, наносите солнцезащитное средство не только на лицо, но и ниже.

Лифтинг

В поддержании упругости и эластичности кожи помогут лифтинг-средства. Они стимулируют кожу к выработке естественного коллагена и уменьшают появление морщин. Anti-age продукты помогут в омоложении кожи: в составе ищите муцин улитки, коллаген, пептиды и гиалуроновую кислоту.