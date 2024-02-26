Платье гостьи на свадьбу со строгим дресс-кодом сравнили с червем

Юзерша с никнеймом @jjeerr20 поделилась снимком наряда, который она планировала купить на торжество. На размещенном фото была изображена модель, позирующая в облегающем розовом платье с оборками. При этом видно, что данные элементы расположены по всему изделию.

Комментаторы, свою очередь, не оценили платье автора поста и сравнили его с червем. «Мне очень жаль, но я не могу смотреть на это платье и не думать о дождевом червяке», «Я не уверен, насколько это платье будет хорошо смотреться на фото», «Наверное, оно нормальное, но мне кажется, что вживую оно будет выглядеть как костюм для карнавала», «По моему мнению, платье не подходит для официальной свадьбы из-за ткани и стиля», — высказывались они.