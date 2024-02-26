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Малышева объяснила, может ли сухой шампунь заменить мытье головы

Сухие шампуни действительно могут помочь освежить прическу, однако они не могут заменить полноценное мытье головы, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это подтверждается результатами научных исследований. Кроме того, ученые доказали, что использование таких шампуней безопасно для здоровья.

Может ли сухой шампунь заменить мытье головы
© Unsplash

В состав сухих шампуней обычно входят кукурузная мука, крахмал, спирт, а также каолин (белая глина). По словам офтальмолога Михаила Коновалова, эти вещества придают волосам свежий внешний вид, благодаря чему они кажутся помытыми. Однако в действительности они не убирают грязь. Согласно результатам научных исследований, сухие шампуни поглощают излишки кожного сала.

Сухие шампуни не заменяют мытье головы, потому что эти комочки грязи остаются у корней волос. Их надо смывать. Но как экстренное, сиюминутное решение их можно использовать, — уточнил иммунолог Андрей Продеус.

Малышева ранее назвала самые опасные пены для бритья. Она предостерегла от использования пен, содержащих в себе диэтаноламин и бутилфенилметилпропиональ. Это токсичные вещества, которые вредят не только коже, но и репродуктивной системе мужчины.

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Андрей Продеус
Михаил Коновалов
Елена Малышева
Первый канал