Густые и красивые: топ лайфхаков для роста бровей

Задорные восьмидесятые и лихие девяностые годы задали тенденцию на интенсивное выщипывание бровей. В моде была бровь "тоненькая, как ниточка, удивлённо приподнятая". Женщины, которые корректировали свои брови именно таким образом, отдавая дань моде, в наше время сталкиваются с серьёзной проблемой — "привыкшие" к выщипыванию брови плохо растут. Сейчас в моде более широкие, естественные брови. Вполне возможно сделать их таковыми вновь:

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Сыворотка для бровей

Используйте её регулярно, нанося по всей длине брови и распределяя массирующими движениями. Витамины С, E, B5 (пантенол), B7 (биотин) в составе средства восстанавливают повреждённые волосы. Наносите сыворотку перед сном, чтобы она действовала, пока вы спите.

Долой пинцет

Не выщипывайте брови на протяжении 12 недель, чтобы дать волоскам окрепнуть. Спустя это время волосы на бровях станут сильными, и именно тогда вам следует обратиться к профессионалу либо выщипать брови самостоятельно, так, чтобы их форма подходила к овалу вашего лица.

Грецкие орехи

Включите их в своё ежедневное меню — да, это тоже поможет интенсивному росту бровей. Грецкие орехи помогут сделать волоски на бровях сильными и блестящими, поскольку снабжают организм необходимой влагой и улучшают кровообращение.

Грамотный макияж

Чтобы брови визуально были более густыми, заполняйте редкие участки лёгкими штрихами карандаша. Также обязательно укладывайте брови гелем и причёсывайте щёточкой, придавая нужную форму.

Сократите пребывание на солнце

Избегайте попадания на брови прямых солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи могут осветлять волосы, делая брови менее заметными, также могут разрушить белки в волосах на бровях, что приводит к ломкости, сухости и истончению бровей.

Питайте брови

В этом поможет обычный вазелин. Он увлажнит волоски и кожу бровей, предотвратив появление шелушений и перхоти.