Россиянам перечислили самую модную обувь на весну 2024 года

«Это можно увидеть у Sportmax, Victoria Beckham, Burberry, Versace и прочих законодателей трендов. И, конечно, в коллекциях масс-маркета», — высказалась она.

Кроме того, в список самой модной обуви попали варианты со змеиным принтом. По словам Мануковой, такие модели идеально подойдут как к простым нарядам, например, джинсам с рубашкой, так и более сложным образам с драпировками и необычным кроем. Вдобавок популярной станет обувь с бантами, заявила эксперт.