Стилист рассказала, какие духи подойдут в качестве подарка на 8 Марта
В 2023 году в тренде цветочные, цитрусовые, древесные и ориентальные ароматы, но при выборе парфюма в подарок на 8 Марта важно учитывать вкусы получателя, советует стилист Дарья Ломкова. Об этом пишет РИАМО. Она рекомендует изучить уже используемые ароматы, чтобы избежать неловкости.
Среди популярных запахов — свежие и энергичные цитрусы, теплые и насыщенные древесные ноты, экзотические ориентальные и сладкие фруктовые ароматы, а также свежие морские и аппетитные гурманские. При выборе стоит учесть сезонность ароматов: весной и летом предпочтительны свежие и цитрусовые, осенью и зимой — теплые и пряные.
Подарок парфюма — распространенная практика, но важно учитывать предпочтения получателя, заключила эксперт.