Стилист рассказала, какие духи подойдут в качестве подарка на 8 Марта

В 2023 году в тренде цветочные, цитрусовые, древесные и ориентальные ароматы, но при выборе парфюма в подарок на 8 Марта важно учитывать вкусы получателя, советует стилист Дарья Ломкова. Об этом пишет РИАМО. Она рекомендует изучить уже используемые ароматы, чтобы избежать неловкости.