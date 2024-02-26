Стилист рассказала, каких подарков ждут женщины на 8 марта
Что подарить женщине на 8 марта, рассказала РИАМО эксперт по стилю, победитель премии «Лучший стилист Республики Башкортостан-2023», член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Дарья Ломкова.
«Если мужчина желает подарить женщине что-то из одежды на 8 марта, то я бы рекомендовала обратить внимание на романтическое платье. Выберите платье, которое подходит вашей партнерше по стилю. Определитесь с цветом, длиной и дизайном в соответствии с ее предпочтениями», – заявила Ломкова.
По ее словам, шарфы (платки) также отлично подойдут в качестве подарка в Международный женский день. Специалист советует выбрать шарф из красной ткани – это привнесет романтический акцент.
Стилист также отметила, что женщины любят аксессуары, дополняющие их образы, поэтому она посоветовала рассмотреть возможность покупки ювелирных украшений: браслетов, серег, ожерелий.
Хорошим подарком также будут кашемировые свитера – они легкие, теплые и стильные, хорошо подходят для прохладной погоды и создания романтической атмосферы, заверяет Ломкова.
«Пижамы, в свою очередь, не только удобный подарок, но и прекрасный способ провести время вместе. Выберите нежную и красивую пижаму, чтобы она чувствовала себя уютно и привлекательно. Независимо от выбранного подарка, главное – показать заботу, внимание и любовь к партнерше. Сделайте все возможное, чтобы подарок был индивидуальным и понравился ей», – отметила эксперт.
По ее словам, парфюмерию тоже можно дарить, но тут существуют нюансы. Важно заблаговременно узнать, какие ароматы нравятся человеку во избежание неловкой ситуации. В этом году, отмечает стилист, популярны цитрусовые ароматы, включающие лимон, апельсин и грейпфрут.
«Предпочтения и стиль каждой девушки индивидуальны, поэтому лучшим вариантом будет запоминающийся и персонализированный подарок, отражающий интересы и хобби конкретной девушки. Лучше всего узнать, что она любит и подобрать аксессуар, которому она будет рада», – подытожила Ломкова.