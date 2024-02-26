Стилист рассказала, каких подарков ждут женщины на 8 марта

«Пижамы, в свою очередь, не только удобный подарок, но и прекрасный способ провести время вместе. Выберите нежную и красивую пижаму, чтобы она чувствовала себя уютно и привлекательно. Независимо от выбранного подарка, главное – показать заботу, внимание и любовь к партнерше. Сделайте все возможное, чтобы подарок был индивидуальным и понравился ей», – отметила эксперт.