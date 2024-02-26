Прически из 1980-х годов вновь вернулись в моду

Знаменитости вернули в моду прически, которые были особенно популярны в 1980-х годах. Соответствующий материал публикует New York Post.

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В список самых актуальных стрижек попали маллет, шегги, «волчья стрижка» и другие нарочито небрежные и объемные прически. Кроме того, вновь трендовыми стали прически, которые имитируют отсутствие укладки, например крупные кудри.

Среди звезд, которые последовали упомянутой тенденции, оказались певица Майли Сайрус, сделавшая объемную укладку для выступления на церемонии награждения премии «Грэмми». Кроме того, с вдохновленными 1980 годами прическами появлялись на публике актрисы Блейк Лавли и Флоренс Пью.

«В 80-х годах длинные и объемные волосы были не только символом статуса, но и позволяли женщинам оказываться в центре внимания. Появляться на экране с подобной прической было весьма мощным и сильным ходом в то время», — отметила парикмахер Рейчел Гибсон.