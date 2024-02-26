Какую обувь купить на весну

Проблема вселенского масштаба под названием «мне нечего надеть» порой решается довольно просто: составлением функционального гардероба. В таком — минимум дублирующих друг друга вещей и максимум разнообразных форм. Сегодня предлагаем разобраться, как должен выглядеть обувной гардероб на весну.

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Ботильоны на каблуке

Спустя несколько лет каблук наконец вышел из тени плоской подошвы. Однако комфорт под тот самый каблук еще не попал, а потому, уверяют стилисты, обувь на устойчивом kitten heel — самое выгодное на данный момент вложение. Крошечная и очень изящная «рюмочка» визуально вытягивает ногу и придает походке легкость, но вместе с тем не игнорируется тема удобства. Особенно элегантно такие ботильоны будут смотреться с макси-платьем или юбкой.

Казаки

Сохраняющий актуальность стиль вестерн — это не только про брутальность, но и про романтику, наверное, она-то тут как раз и должна быть на первом месте. Легкое «летящее» платье с цветочным принтом, джемпер грубой вязки или пальто прямого кроя и, конечно же, главный предмет гардероба настоящих ковбоев — казаки. Предпочтение отдаем скошенному каблуку, острому носу и широкому голенищу.

Сапоги

Если в нулевые приветствовался небольшой отворот на сапогах, то теперь «манжета» выросла и порой даже прикрывает каблук. С чем стилизуем? Поскольку подобная обувь сама по себе акцентная, то поясные изделия лучше выбирать посдержаннее. Одно из оптимальных решений — леггинсами и объемным верхом: oversize-свитер и просторный пуховик — как раз то, что нужно.

Челси

Челси — ботинки с эластичными вставками — еще долго будут править на модной арене. А учитывая, что они стали прекрасной альтернативой поднадоевшим высоким ботинкам на шнуровке, то универсальнее обуви и не придумаешь. Надевая брюки, не стесняемся и смело заправляем штанины в голенища. Образы с мини-юбками дополняем сверху пиджаком свободного кроя. А классический вариант с джинсами, рубашкой и однотонным джемпером разбавит акцентная модель с прорезиненной подошвой.

Белые кеды