Какую обувь купить на весну. Пять моделей, которые закроют все ваши потребности
Проблема вселенского масштаба под названием «мне нечего надеть» порой решается довольно просто: составлением функционального гардероба. В таком — минимум дублирующих друг друга вещей и максимум разнообразных форм. Сегодня предлагаем разобраться, как должен выглядеть обувной гардероб на весну.
Ботильоны на каблуке
Спустя несколько лет каблук наконец вышел из тени плоской подошвы. Однако комфорт под тот самый каблук еще не попал, а потому, уверяют стилисты, обувь на устойчивом kitten heel — самое выгодное на данный момент вложение. Крошечная и очень изящная «рюмочка» визуально вытягивает ногу и придает походке легкость, но вместе с тем не игнорируется тема удобства. Особенно элегантно такие ботильоны будут смотреться с макси-платьем или юбкой.
Казаки
Сохраняющий актуальность стиль вестерн — это не только про брутальность, но и про романтику, наверное, она-то тут как раз и должна быть на первом месте. Легкое «летящее» платье с цветочным принтом, джемпер грубой вязки или пальто прямого кроя и, конечно же, главный предмет гардероба настоящих ковбоев — казаки. Предпочтение отдаем скошенному каблуку, острому носу и широкому голенищу.
Сапоги
Если в нулевые приветствовался небольшой отворот на сапогах, то теперь «манжета» выросла и порой даже прикрывает каблук. С чем стилизуем? Поскольку подобная обувь сама по себе акцентная, то поясные изделия лучше выбирать посдержаннее. Одно из оптимальных решений — леггинсами и объемным верхом: oversize-свитер и просторный пуховик — как раз то, что нужно.
Челси
Челси — ботинки с эластичными вставками — еще долго будут править на модной арене. А учитывая, что они стали прекрасной альтернативой поднадоевшим высоким ботинкам на шнуровке, то универсальнее обуви и не придумаешь. Надевая брюки, не стесняемся и смело заправляем штанины в голенища. Образы с мини-юбками дополняем сверху пиджаком свободного кроя. А классический вариант с джинсами, рубашкой и однотонным джемпером разбавит акцентная модель с прорезиненной подошвой.
Белые кеды
Барбикор, металлик, винтаж — вы, конечно, вольны следовать всем самым острым трендам, но не иметь в своей фешн-коллекции белые кеды — преступление! Сложно представить наряд, к которому не подойдет такая базовая кожаная модель. Кстати, возвращается мода на массивную подошву.