T-Killah решился на перемены во внешности с помощью операции

Рэпер T-Killah сделал неожиданное признание, чем одних фанатов привел в недоумение, а других встревожил. Александр рассказал, что планирует сделать операцию по пересадке волос. Некоторые поначалу подумали, что это шутка. Однако следующие сторис Тарасов выложил уже из Стамбула, куда он прибыл для проведения операции.

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«Ребята, я в Стамбуле. Сейчас я схожу поем, потом схожу на массаж и буду готовиться к завтрашней операции», — поделился планами Александр из гостиничного номера.

Никаких подробностей он больше не сообщил. Однако пообещал, что в самое ближайшее время это обязательно сделает, поскольку подписчики активно интересуются, зачем ему все это вообще надо: мол, у Александра и так все в порядке с волосами.

И действительно: чем T-Killah не устраивает его кучерявая шевелюра? У Айзы-Лилуны Ай, помнится, для подобных манипуляций была веская, по ее мнению, причина. С помощью трансплантации волос бизнесвумен решала проблему широкого лба. Что же, ждем аргументов Александра Тарасова. Не удивимся, если операцию ему будут делать в той же клинике, что и Лилуне.