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Эмма Коррин привнесла индивидуальность на красную дорожку

Эмма Коррин никогда не играет по правилам на красной ковровой дорожке, появляясь то в смокинге без трусов, то в драматической вуали. Прошлые выходные в Санта-Монике на церемонии вручения премии Film Independent Spirit Awards 2024 не стали исключением. Вместе со стилистом Гарри Ламбертом Коррин привнесла довольно сюрреалистичный стиль под блеск софитов.

Эмма Коррин привнесла индивидуальность на красную дорожку
© globallookpress

Звезда, номинированная на премию в категории «Лучшая главная роль в новом сценарном сериале» за игру в проекте «Убийство на краю света», облачилась в эксцентричный образ от Miu Miu. Чёрное платье с квадратным вырезом украшали два отпечатка рук на бюсте, придавая образу причудливый характер. А в пару к нему Коррин надела зелёные колготки, украшенные крупными сверкающими камнями — вот уж поистине выразительный аксессуар! Коррин, кстати, обожает игривые чулки. Дополнила образ пара туфель на шпильках от уже любимого ей Miu Miu.

Это определённо не было стандартно для премии и здорово, что это было сделано именно так. Когда речь заходит о нарядах для красной дорожки, мы всегда можем рассчитывать на Коррин, которая привнесёт в мероприятие индивидуальность и веселье.

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