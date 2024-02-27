Эмма Коррин привнесла индивидуальность на красную дорожку

Эмма Коррин никогда не играет по правилам на красной ковровой дорожке, появляясь то в смокинге без трусов, то в драматической вуали. Прошлые выходные в Санта-Монике на церемонии вручения премии Film Independent Spirit Awards 2024 не стали исключением. Вместе со стилистом Гарри Ламбертом Коррин привнесла довольно сюрреалистичный стиль под блеск софитов.

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Звезда, номинированная на премию в категории «Лучшая главная роль в новом сценарном сериале» за игру в проекте «Убийство на краю света», облачилась в эксцентричный образ от Miu Miu. Чёрное платье с квадратным вырезом украшали два отпечатка рук на бюсте, придавая образу причудливый характер. А в пару к нему Коррин надела зелёные колготки, украшенные крупными сверкающими камнями — вот уж поистине выразительный аксессуар! Коррин, кстати, обожает игривые чулки. Дополнила образ пара туфель на шпильках от уже любимого ей Miu Miu.