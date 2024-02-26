Кайли Дженнер показала четвертую коллекцию своего бренда Khy
Кайли Дженнер продолжает прокладывать путь в мире моды. На днях бизнесвумен и светская львица объявила дату выпуска четвёртой коллекции своего бренда одежды Khy. А ещё раньше сообщила, что довыпустит изделия из искусственной кожи, разработанные NAMILIA, из предыдущих серий, которые буквально смели с полок магазинов.
Вслед за публикацией тизеров фанаты, наконец, смогли воочию увидеть предметы нового дропа. В соцсетях Дженнер лично продемонстрировала их на себе. В том числе и облегающий комплект из топа и юбки. Его изюминкой стали «графичные» вырезы наверху и в районе талии, а также бархатистая фактура в виде светлой замши.
Кайли назвала четвертую коллекцию «самой долгожданной на сегодняшний день». В неё также вошли длинное платье «твист» с перекрученным элементом в районе плеча, а также мини-платье с аналогичным декором из сетки телесного цвета.
Судя по представленным моделям, дроп строится на том, чтобы обеспечить покупательницам комфортный переход от дня к ночи при выборе одежды. Кто из приглашённых дизайнеров стоял за разработкой линейки, пока остаётся неизвестным. Хотя в выпуске предыдущих трёх серий Дженнер помогали известные специалисты, призванные вдохнуть творческий потенциал в новый бренд. В частности, французский дизайнер Хайдер Акерманн, с которым Кайли не первый год дружит и который стоял за её образом на Met Gala 2023 – эффектным красным платьем с геометрическими вырезами, дополненным широким голубым халатом-кимоно с отделкой идентичного цвета.
Также в разработке Khy участвовали дизайнеры Entire Studios, обеспечившие ему успех на старте. О запуске собственного бренда одежды младшая из сестёр Кардашьян-Дженнер, как оказалось, мечтала несколько лет. Но долго не решалась на этот шаг, предпочитая всё хорошенько подготовить. По словам её матери Крис, ставшей совладелицей Khy, Кайли всегда отличалась собственным видением на то, как должна одеваться молодёжь, и всегда знала, что будет определять стиль своего поколения.