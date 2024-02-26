Кайли Дженнер показала четвертую коллекцию своего бренда Khy

Кайли Дженнер продолжает прокладывать путь в мире моды. На днях бизнесвумен и светская львица объявила дату выпуска четвёртой коллекции своего бренда одежды Khy. А ещё раньше сообщила, что довыпустит изделия из искусственной кожи, разработанные NAMILIA, из предыдущих серий, которые буквально смели с полок магазинов.

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Вслед за публикацией тизеров фанаты, наконец, смогли воочию увидеть предметы нового дропа. В соцсетях Дженнер лично продемонстрировала их на себе. В том числе и облегающий комплект из топа и юбки. Его изюминкой стали «графичные» вырезы наверху и в районе талии, а также бархатистая фактура в виде светлой замши.

Кайли назвала четвертую коллекцию «самой долгожданной на сегодняшний день». В неё также вошли длинное платье «твист» с перекрученным элементом в районе плеча, а также мини-платье с аналогичным декором из сетки телесного цвета.

Судя по представленным моделям, дроп строится на том, чтобы обеспечить покупательницам комфортный переход от дня к ночи при выборе одежды. Кто из приглашённых дизайнеров стоял за разработкой линейки, пока остаётся неизвестным. Хотя в выпуске предыдущих трёх серий Дженнер помогали известные специалисты, призванные вдохнуть творческий потенциал в новый бренд. В частности, французский дизайнер Хайдер Акерманн, с которым Кайли не первый год дружит и который стоял за её образом на Met Gala 2023 – эффектным красным платьем с геометрическими вырезами, дополненным широким голубым халатом-кимоно с отделкой идентичного цвета.